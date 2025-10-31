 María José Quintanilla habló sobre las razones que podrían nuevamente dejarla fuera del Festival de Viña - Chilevisión
31/10/2025 18:38

María José Quintanilla habló sobre las razones que podrían nuevamente dejarla fuera del Festival de Viña

La cantante señaló que eso no dependía de ella, sin embargo, detalló que le encantaría poder volver a presentarse en la Quinta Vergara.

Publicado por CHV Noticias

María José Quintanilla abordó la posibilidad de presentarse en la próxima edición del Festival de Viña.

Esto, luego de que su ausencia en la edición 2025 del Festival generara polémica, especialmente considerando que era una de las artistas más esperadas por el público.

"No depende mucho de mí"

La cantante habló con Plan Perfecto, donde señaló que "esta es la pregunta que se me repite harto, pero voy a continuar respondiendo lo que siento, es un escenario que creo que a todos los artistas que nos dedicamos a la música nos encantaría estar".

"Pero, yo siempre bajo la pelota al piso y eso no depende mucho de mí, el Festival de Viña tiene diversas personas que revisan eso en cuanto a producción, entonces ahí no tiene que ver mucho con mis deseos, más bien con la organización", continuó.

La intérprete cerró indicando: "Creo que hay varios artistas que este año podrían estar ahí y sería bonito para mí también verlos".

