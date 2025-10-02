 “Sentía que no avanzaba”: El descargo de María José Quintanilla tras importante reconocimiento - Chilevisión
02/10/2025 14:31

“Sentía que no avanzaba”: El descargo de María José Quintanilla tras importante reconocimiento

La cantante vivió una noche redonda en los Premios Cordillera al recibir un galardón por su canción Qué culpa tengo yo, que se alzó en la categoría Mejor lanzamiento del año/canción viral.

Publicado por CHV Noticias

Un extenso mensaje de agradecimiento fue el que publicó en Instagram la cantante María José Quintanilla, luego de ganar la categoría Mejor lanzamiento del año/canción viral en los Premios Cordillera 2025.

La intérprete se alzó con el trofeo gracias a la canción Qué culpa tengo yo, la cual tiene para ella un profundo significado: "La escribí después que se cerraran tantas puertas, cuando creía que no avanzaba y estaba dando lo mejor de mí".

"No es solo una canción, es un desahogo que nos invita a creer y confiar en nuestras capacidades, incluso cuando el mundo te dice que no las tienes", reflexionó en la red social.

Quintanilla también hizo mención a sus colegas de la música ranchera, pues expresó que "fue lindo sentir que a través de este premio ellos también sentían que avanzamos, que de a poco esta popular música se gana el corazón de la gente y el respeto de la industria".

Por último, la también conductora de televisión remarcó "el trabajo colectivo" detrás de la canción: "este calorcito me alienta a seguir, a continuar aprendiendo, seguir soñando, seguir trabajando y luchando".

"La Quintanilla seguirá buscando oportunidades, porque los tengo a ustedes, mi mejor regalo, su apoyo y compañía. Ganamos en los Premios Cordillera como Canción del año! Mi maire, mi paire, mi abuela!", cerró.

Mira el post a continuación:

