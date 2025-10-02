 María José Quintanilla enfrentó por primera vez rumores de separación: “Nunca me van a separar de...” - Chilevisión
02/10/2025 07:24

María José Quintanilla enfrentó por primera vez rumores de separación: “Nunca me van a separar de...”

La cantante e intérprete contestó preguntas de los medios de comunicación en la alfombra roja de los Premios Cordillera, donde se llevó el premio a Mejor lanzamiento del año/canción viral.

Revista Sarah

María José Quintanilla se refirió por primera vez a los rumores de separación con su esposo, el kinesiólogo Eduardo Carrasco, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2023.

Desde la alfombra roja de los Premios Cordillera la cantante concedió entrevistas a la prensa: "Muchos medios especulan una posible separación, ¿puedes confirmar o desmentir eso?", le preguntaron desde Plan Perfecto en la instancia.

En respuesta, señaló de entrada: "Yo no hablo de mi vida personal, me gusta reservar parte de mi vida porque respeto mucho las emociones, las mías, las de mi familia, pocas veces he hablado del tema".

"Hoy estamos celebrando la música, me he sacado la cresta todo el año para tener una canción que brille y hoy está nominada como mejor lanzamiento. No me quiero dar la espalda, como compositora ni cantante", argumentó.

"Nunca me van a separar lo que me hace feliz... mi público"

María José Quintanilla también señaló que, "si están preocupados (por la presunta separación), estoy muy feliz y emocionada, feliz de lo que estamos haciendo, personalmente y como cantante o animadora".

Sin embargo, más tarde la intérprete lanzó una frase que podría dejar entrever de forma más clara la confirmación del eventual quiebre, pues declinó mencionar a su marido.

"Con respecto a mi corazón, está todo bien, tengo mi corazón muy feliz, porque nunca me van a separar de algo que me hace muy feliz, mi público, mi gente", declaró.

María José Quintanilla arrasó en los Premios Cordillera

María José Quintanilla no se fue con las manos vacías de la ceremonia, pues obtuvo un importante premio del público.

Se trata de la categoría "Mejor lanzamiento del año/canción viral", donde ganó con su canción Qué culpa tengo yo, estrenada a mediados de julio de este año.

¿Tienes dinero por cobrar? Revisa con tu RUT si hay bonos del IPS pendientes de pago

