VIDEO | María José Quintanilla vivió caóticas horas en aeropuerto: “Hágannos un sahumerio” - Chilevisión

Caóticas horas fueron las que vivió María José Quintanilla en un aeropuerto, luego que le cancelaran el vuelo que la trasladaría a la región de Coquimbo, donde tenía agendada una presentación.

El pasado sábado, la cantante se presentó con éxito en Tocopilla, en la región de Antofagasta, y al día siguiente debía actuar en el aniversario de Monte Patria. Sin embargo, al llegar al aeropuerto se enteró de que "se canceló el vuelo".

"No nos había pasado, estamos todos abajo del vuelo", dijo la artista en una historia de Instagram. "Somos muchas personas y estamos tratando de conseguir viajar en otro vuelo, pero está complejo porque se quedó todo un avión pidiendo viajar", agregó.

"Manden energías positivas porque teníamos los tiempos bien justos y planificados todos, llegar con tranquilidad y probar (sonido). Se puso compleja la situación, estoy tratando de calmar las pasiones (...) Está costando porque es cagazo", comentó este domingo.

Las caóticas horas de Cote Quintanilla en aeropuerto

Minutos después, la exparticipante de Rojo comentó que "¡se logró! *Vamos todos juntitos! No se duerme, pero se resuelve".

Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. Al llegar al aeropuerto de La Serena se dieron cuenta de que tenían una maleta perdida. "Hágannos un sahumerio", clamó la artista.

Finalmente, a eso de las 19:00 horas llegó a Monte Patria. "Contra todo pronóstico (...) Ahora lo que necesito es ducharme", señaló la cantante, quien se presentó con éxito en el 420° aniversario de la comuna.

"Llevamos un día completo sin dormir, pero sacamos la peguita adelante pese a todo. Cancelaron el vuelo, se nos perdieron las maletas y sacamos todo. Ahora sí solo quiero dormir", dijo una vez llegada a Santiago.

