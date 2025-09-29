 VIDEO | María José Quintanilla vivió caóticas horas en aeropuerto: “Hágannos un sahumerio” - Chilevisión
Minuto a minuto
Comienza desalojo de toma Calicheros en Quilpué: Pobladores se resisten a abandonar el lugar El caso de Bernarda Vera: Las dos versiones sobre la mujer a la que se le perdió el rastro en 1973 Ministro Cordero reacciona a reportaje de CHV Noticias y defiende Plan Nacional de Búsqueda Tragedia en Maitencillo: Encuentran sin vida a joven desaparecido hace 10 días en la laguna Yasna Provoste confirmó encerrona a su esposo: Le robaron hasta su anillo de matrimonio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/09/2025 09:52

VIDEO | María José Quintanilla vivió caóticas horas en aeropuerto: “Hágannos un sahumerio”

La cantante tenía agendadas dos presentaciones este fin de semana. Sin embargo, una de las fechas estuvo en peligro de cancelarse por inesperados problemas.

Publicado por CHV Noticias

Caóticas horas fueron las que vivió María José Quintanilla en un aeropuerto, luego que le cancelaran el vuelo que la trasladaría a la región de Coquimbo, donde tenía agendada una presentación.

El pasado sábado, la cantante se presentó con éxito en Tocopilla, en la región de Antofagasta, y al día siguiente debía actuar en el aniversario de Monte Patria. Sin embargo, al llegar al aeropuerto se enteró de que "se canceló el vuelo".

"No nos había pasado, estamos todos abajo del vuelo", dijo la artista en una historia de Instagram. "Somos muchas personas y estamos tratando de conseguir viajar en otro vuelo, pero está complejo porque se quedó todo un avión pidiendo viajar", agregó.

"Manden energías positivas porque teníamos los tiempos bien justos y planificados todos, llegar con tranquilidad y probar (sonido). Se puso compleja la situación, estoy tratando de calmar las pasiones (...) Está costando porque es cagazo", comentó este domingo.

Las caóticas horas de Cote Quintanilla en aeropuerto

Minutos después, la exparticipante de Rojo comentó que "¡se logró! *Vamos todos juntitos! No se duerme, pero se resuelve".

Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. Al llegar al aeropuerto de La Serena se dieron cuenta de que tenían una maleta perdida. "Hágannos un sahumerio", clamó la artista.

Finalmente, a eso de las 19:00 horas llegó a Monte Patria. "Contra todo pronóstico (...) Ahora lo que necesito es ducharme", señaló la cantante, quien se presentó con éxito en el 420° aniversario de la comuna.

"Llevamos un día completo sin dormir, pero sacamos la peguita adelante pese a todo. Cancelaron el vuelo, se nos perdieron las maletas y sacamos todo. Ahora sí solo quiero dormir", dijo una vez llegada a Santiago.

Revisa los videos acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Lo último

Lo más visto

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Según el informe Rettig, Bernarda fue detenida y desaparecida, pero nuevos antecedentes revelarían que podría ser una sobreviviente.

28/09/2025

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

29/09/2025

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

29/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025