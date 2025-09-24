“Me suben el ánimo”: El gesto que emocionó a María José Quintanilla en medio de su difícil pérdida - Chilevisión

La cantante compartió un video agradeciendo el apoyo que ha recibido en medio de este complejo momento.

Un difícil momento atraviesa María José Quintanilla, luego de sufrir la pérdida de un querido compañero de trabajo durante Fiestas Patrias.

Durante el martes la artista había publicado un emotivo mensaje de despedida para el productor comercial Claudio Toro, con quien mantenía una cercana relación.

En esta ocasión, la cantante compartió en sus redes un mensaje de agradecimiento para quienes le brindaron su apoyo y mostró los regalos que recibió en este complejo momento

La difícil pérdida de María José Quintanilla

“Gracias, gente, salí a grabar y volví llena de regalos, me suben el ánimo”, señaló la animadora, mientras caminaba cargando varios ramos de flores y dulces.

Respecto a la muerte del productor, Quintanilla señaló en un emotivo mensaje: "Hoy grabé mis primeras menciones sin ti... y todos en secreto lo sabíamos. ¿Dolió? Claro... a todos".

"Porque quien reparte sonrisas a pesar de su dolor marca a la gente. Muchas gracias, Claudio", agregó.