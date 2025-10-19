“Aunque me pifien...”: Don Carter respondió si iría al Festival de Viña - Chilevisión

En medio de su debut como jurado de "¿Cuánto Vale el Show?" y la celebración por sus 50 años de carrera, Don Carter también reveló que comparte parentesco con Gabriela Mistral.

Juan Alcayaga, también conocido en el mundo del humor como Don Carter, se refirió este domingo a la posibilidad de participar en el Festival de Viña del Mar.

Además, el humorista reveló que tiene un parentesco con Gabriela Mistral, quien es prima de su abuela paterna, y habló en extenso sobre las razones por las cuales no le gusta mencionar este dato.

¿Don Carter irá al Festival de Viña?

Don Carter no solo comenzará una nueva etapa en su vida como jurado en el programa de Chilevisión "¿Cuánto Vale el Show?" este lunes 20 de octubre, sino que también celebrará 50 años de carrera con un show en el Teatro Caupolicán el 25 del mismo mes.

En ese aspecto, ante la posibilidad de recibir una oferta del Festival de Viña del Mar, contestó: "Aunque me invitaran, no iría. No, yo prefiero hacer bien mi Caupolicán y no ser pifiado", expresó el comediante en conversación con LUN.

En esa misma línea, explicó: "Mira, yo sé el rango de público que tengo. También tengo muchos detractores. Entonces, para exponerme a que me pifien ahí, cuando yo ya tengo una carrera. Si quisiera hacerme conocido voy como sea, aunque me pifien".

Su lazo familiar con Gabriela Mistral

El comediante reveló que su abuela paterna es prima de Gabriela Mistral: "Lo paradójico es que yo hablo de la cintura para abajo y la Gabriela es muy docta y está muy bien catalogada en Chile, más que Pablo Neruda, pero eso es todo el parentesco".

Sin embargo, Don Carter no alcanzó a conocerla en persona: "Piensa tú que ella murió el año 1957 y yo ese año tenía 7 años (...) Cuando me preguntan no quiero ser pesado y lo explico. Yo trato de sacarle un poco el poto a la jeringa con el tema de ella (sic) O sea, por lo que yo hago. Si fuera escritor o poeta lo hablaría siempre", sentenció.

Aunque evita hablar del tema, su nieta le contó a una compañera de colegio y causó revuelo en el establecimiento educacional, dado que dicha amiga levantó la mano durante una clase y dijo: "El tata de la Julieta es pariente de la Gabriela Mistral".