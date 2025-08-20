“Yo tenía un compromiso con ustedes…”: El anuncio de Don Carter a días de la muerte de su esposa - Chilevisión

El humorista sorprendió a sus seguidores con una importante noticia y recibió cientos de mensajes de ánimo en los comentarios de la publicación.

Una triste noticia afectó la semana pasada a Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, quien sufrió la repentina muerte de su esposa desde hace 40 años, Marta Pinto.

Tras el deceso, el humorista debió cancelar a última hora un show que tenía programado en Viña del Mar. Tras esto, confirmó la noticia en sus redes sociales, señalando que “su partida deja un vacío inmenso en mí y en nuestra familia”.

En ese contexto, recientemente el comediante compartió un video con sus seguidores en el que anuncia que retornará a los escenarios a pocos días de la partida de su mujer.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El anuncio de Don Carter

“Amigos de Antofagasta, yo tenía un compromiso con ustedes el sábado 23 de agosto y lo voy a cumplir", declaró el querido humorista.

Junto a esto, añadió: "Muchos piensan que a lo mejor no voy a llegar por lo que sucedió, pero pienso, '¿qué sería de la risa sin pasar por la pena?'“.

“Yo voy a estar ahí en el Teatro Municipal el sábado 23 de agosto... la idea es que lo pasemos bien a pesar de todo“, agregó.

Tras compartir el video, la publicación se llenó rápidamente de cientos de comentarios con mensajes de cariño y ánimo de parte de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mambo Machine | Conciertos | Fiestas | Stand Up (@mambomachine.cl)





