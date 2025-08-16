 “Él mismo tomó...": Iván Arenas reveló conversación con Don Carter tras muerte de su esposa - Chilevisión
Minuto a minuto
Trágico accidente en Pichilemu: Paracaidista murió tras caer en plena vía pública A los 83 años falleció Marta Pinto, esposa del humorista Don Carter
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/08/2025 10:41

“Él mismo tomó...": Iván Arenas reveló conversación con Don Carter tras muerte de su esposa

El comediante aseguró que se trató de un episodio espontáneo, y a pesar de que había un show pactado con Iván Arenas, Don Carter le pidió realizarlo junto a Álvaro Salas, quienes dedicaron la función a Marta Pinto.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Marta Pinto, la esposa del humorista Juan Alcayaga, también conocido como "Don Carter", a los 83 años.

Al respecto, Alcayaga tenía un show pactado con Iván Arenas en Valparaíso cuando ocurrieron los hechos y él sacó adelante la función con ayuda de Álvaro Salas. Juntos, dedicaron el espectáculo a Marta.

¿Qué dijo Iván Arenas?

"Fue una pena enorme y muy espontánea", señaló Arenas en conversación con Soy Valparaíso y agregó: "Él estaba preparándose para irse al show, cuando se dio cuenta de que su mujer estaba muerta. Es algo terrible".

Iván le ofreció a Don Carter cancelar el show y este se negó: "Por ética y por numerario pensamos en no hacerlo, pero él mismo tomó la determinación de que se realizara. Así fue como llamamos a Álvaro Salas, que es muy amigo, y le dimos un homenaje a Carter en medio de su propia pena".

"Subí al escenario a dar las razones pertinentes y me costó mucho. Era un show de humor, pero tuve que dar una noticia dramática. Se produjo un silencio profundo, pero la gente entendió", detalló Arenas.

Respecto de cómo se encuentra Don Carter en medio de todo lo sucedido, Iván concluyó: "Hoy está tranquilo, rodeado de seres queridos y colegas que lo quieren. Lo estamos aconsejando para que siga su vida, porque eso lo va a mantener vigente y tranquilo".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero

Lo último

Lo más visto

“Tengo pruebas”: DJ asegura que Karol Dance le fue infiel a su esposa con ella

La DJ y creadora de contenido señaló que quiso experimentar estar con un hombre por primera vez, sin embargo, su error fue hacerlo con una "persona conocida" y que además estaba casada.

15/08/2025

“No quiere vivir más”: Alertan delicado momento de Daniel Vilches tras muerte de su esposa

La modelo Tatiana Merino fue la encargada de dar a conocer la noticia del fallecimiento de la esposa Vilches, acción que realizó a través de sus redes sociales.

15/08/2025

“Nunca voy a aceptar...”: Sammis Reyes confirmó llamado del Pastor Rocha tras polémico chiste

"Le comenté que con una mujer embarazada no se juega", declaró el deportista, luego de que el Pastor Rocha hiciera una broma con el embarazo de Emilia Dides en el que le promete a Sammis que va a ser un buen "padrastro".

15/08/2025

“A mí, Maite Orsini...”: Amparo Noguera reveló la verdad tras supuesto telefonazo de la diputada

La actriz se refirió a un rumor que se viralizó hace unos meses, luego de que Antonella Ríos asegurara que Maite Orsini llamó a Amparo Noguera para contarle que Marcelo Alonso le había sido infiel con ella.

15/08/2025