“Él mismo tomó...": Iván Arenas reveló conversación con Don Carter tras muerte de su esposa - Chilevisión

El comediante aseguró que se trató de un episodio espontáneo, y a pesar de que había un show pactado con Iván Arenas, Don Carter le pidió realizarlo junto a Álvaro Salas, quienes dedicaron la función a Marta Pinto.

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Marta Pinto, la esposa del humorista Juan Alcayaga, también conocido como "Don Carter", a los 83 años.

Al respecto, Alcayaga tenía un show pactado con Iván Arenas en Valparaíso cuando ocurrieron los hechos y él sacó adelante la función con ayuda de Álvaro Salas. Juntos, dedicaron el espectáculo a Marta.

¿Qué dijo Iván Arenas?

"Fue una pena enorme y muy espontánea", señaló Arenas en conversación con Soy Valparaíso y agregó: "Él estaba preparándose para irse al show, cuando se dio cuenta de que su mujer estaba muerta. Es algo terrible".

Iván le ofreció a Don Carter cancelar el show y este se negó: "Por ética y por numerario pensamos en no hacerlo, pero él mismo tomó la determinación de que se realizara. Así fue como llamamos a Álvaro Salas, que es muy amigo, y le dimos un homenaje a Carter en medio de su propia pena".

"Subí al escenario a dar las razones pertinentes y me costó mucho. Era un show de humor, pero tuve que dar una noticia dramática. Se produjo un silencio profundo, pero la gente entendió", detalló Arenas.

Respecto de cómo se encuentra Don Carter en medio de todo lo sucedido, Iván concluyó: "Hoy está tranquilo, rodeado de seres queridos y colegas que lo quieren. Lo estamos aconsejando para que siga su vida, porque eso lo va a mantener vigente y tranquilo".