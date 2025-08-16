A los 83 años falleció Marta Pinto, esposa del humorista Don Carter - Chilevisión

El humorista anunció que reagendará todas sus funciones para poder atravesar el duelo. Iván Arenas y Álvaro Salas dedicaron el último show a Marta.

El comediante Juan Alcayaga, también conocido como "Don Carter", anunció el fallecimiento de su esposa, Marta Pinto Castro a los 83 años, durante la noche de este viernes.

El humorista utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia y también anunció que va a reagendar todas sus presentaciones para poder vivir su duelo.

¿Qué dijo Don Carter?

"Hoy me despido de mi amada Piru (Conchita). Compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo", expresó Alcayaga.

En esa misma línea, agregó: "Su partida deja un vacío inmenso en mí y nuestra familia, pero también un legado de amor y momentos inolvidables".

Al respecto, el humorista se encontraba realizando funciones junto con Iván Arenas, quien pensó en suspender el show, pero fue el mismo Don Carter quien le solicitó realizarlo de todos modos, por lo que Álvaro Salas lo reemplazó y juntos, dedicaron el show a Marta.

"Agradezco de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes, por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso. Sus palabras me han dado fuerza para seguir adelante. Pronto nos volveremos a ver para seguir riendo", cerró Alcayaga.

