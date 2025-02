6 GRANDES momentos de Edo Caroe en Viña 2025: Del chiste a Don Carter al uso del autotune - Chilevisión

Con una rutina ácida y llena de humor negro, el comediante Edo Caroe dominó al "monstruo" de la Quinta Vergara en la tercera noche del certamen.

Caroe llegó a la Quinta Vergara en el mejor momento de su carrera, luego de llenar cinco veces el Movistar Arena, marcando un importante hito para un humorista chileno.

De hecho, varios fanáticos compraron entradas para presenciar exclusivamente este retorno del miembro del podcast "Tomás Va a Morir".

Cinco momentos de Edo Caroe en Viña 2025

El comediante se ganó al Monstruo con una rutina llena de chistes rápidos, anécdotas familiares y menciones a figuras como el ex presidente Sebastián Piñera y su par venezolano George Harris, quien fue pifiado en la noche inaugural.

A continuación, revisa cinco momentos que marcaron el regreso de Caroe a la Quinta Vergara:

1. Trolleos a George Harris

"Qué alegría estar acá, qué bueno que se pudo hacer esta fecha porque Chile no deja de sorprender, ¿un apagón?, ¿tenía que haber un apagón? Como 10 horas se demoraron en reponer la luz, tanto rato. Llegaron antes los remates de George Harris... Ah no, me informan que todavía no", dijo al inicio de su rutina.

Luego, también recordó sus shows agotados en Movistar Arena, una clara indirecta a la polémica frase de Harris en su fallido debut. "En Santiago he llenado lugares grandes. No, no me gusta decir que llené, porque yo soy más piola. Llené un Movistar Arena... ¡Ah no, CINCO!", señaló.

2. Mención a Sebastián Piñera

En un momento, planteó que "Chile es una fuente inagotable de cagadas" y "pasamos por los mismos lugares cada cierto tiempo". En ese contexto, recordó la alternancia de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

"Pasamos entre izquierda y derecha, derecha e izquierda. ¿Se acuerdan cuando pasamos de Bachelet-Piñera, Piñera-Bachelet? Bueno, yo creo que pasará la misma h... ahora: Va a salir Bachelet, después Piñera robot. A prueba de agua esta vez sí", dijo sobre el fallecido ex mandatario.

Luego, afirmó que "no voy a hacer más chistes de Piñera porque tengo miedo que en la noche me venga a tirar las patas, no alcanza".

3. Chiste prestado por Don Carter

"Invité a Don Carter a mi show en el Movistar Arena, en el QUINTO (...) Lo vi en la mañana en el ensayo y me dice '¿tú sabes que el pepino es bueno para la memoria?' y le digo 'no, don Carter, ¿por qué?'. Y me dice 'porque me metí uno en la r... y no se me olvidó nunca más'".

4. Su vida como suegro de Martín, el pololo de su hija

Uno de los protagonistas de la rutina de Edo Caroe fue Martín, actual pololo de su hija de 19 años. Según contó, le tenía "envidia" por sus conocimientos sobre diferentes materias y que entró a la universidad a muy temprana edad, producto de un programa especial de la Universidad Católica para estudiantes con altas capacidades.

5. Problemas de tránsito intestinal lento en las mujeres

"Yo no soy de hacer humor de caca en mi stand up ni tampoco hago diferencias entre hombres y mujeres. Pero tengo que hacer una excepción, en este caso, mi esposa ha estado 7 días sin hacer caca, loco. Cómo puede ser posible una cosa así, ¡siete días!".

"Ella hace su vida normal, se junta con amigas, hace pilates con siete días de mierda retenida. Yo no puedo con eso, al tercer día voy a urgencia para que me saquen la h... con la mano".

6. Chistes con autotune

El espectáculo terminó con un bis dedicado donde al género urbano. Para ello, contó varios chistes con autotune, una herramienta que suele ser usada por algunos cantantes para la afinación de las notas vocales o instrumentales.

El segmento estuvo acompañada de una base instrumental de trap y desató las risas del público, entre ellos de Kidd Voodoo, uno de los exponentes más populares de la escena urbana en Chile.