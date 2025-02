El aplaudido inicio en Viña 2025 de Edo Caroe: Vinculó el mega apagón y George Harris - Chilevisión

El comediante nacional sacó carcajadas en la Quinta Vergara tras lucirse con chiste del mega apagón que sufrió gran parte de Chile el martes y también incluir a George Harris.

"Porque Chile no deja de sorprender, impresionante, un apagón, como 10 horas se demoraron en reponer la luz, tanto rato, llegaron antes los remates de George Harris, ah, no, me informan que todavía no", afirmó entre las risas de todo el público.

Cabe señalar que Caroe se presenta por segunda vez en el Festival de Viña del Mar tras su exitosa presentación en 2016.

Los otros humoristas de Viña 2025

Este jueves 27, el encargado de hacer reír al "Mostruo" será Juan Pablo López, mientras que el viernes será el turno de Pam Pam.

En cambio, Pedro Ruminot, quien tenía fecha de presentación el pasado martes 25, finalmente, se subirá al escenario de la Quinta Vergara el sábado 1 de marzo debido al apagón.