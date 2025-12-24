 “¿Aún no sabes qué preparar para Navidad 2025? 4 ideas de cenas sencillas y económicas - Chilevisión
24/12/2025 12:59

Cena para Navidad 2025: Ideas sencillas para ahorrar y opciones de platos económicos

Celebrar Navidad sin estrés ni gastos excesivos sí se puede. Con decisiones simples y un menú inteligente, muchas familias en Chile están optando por cenas más económicas.

Publicado por CHV Noticias

La cena de Navidad es uno de los momentos más esperados del año, pero también puede transformarse en un fuerte golpe al bolsillo.

En un contexto marcado por el alza en los precios de los alimentos, muchas familias en Chile buscan alternativas para celebrar sin gastar de más.

A continuación, te dejamos una serie de recomendaciones prácticas para reducir costos y disfrutar igual de una noche especial.

Planificar bien el menú

Uno de los errores más comunes es improvisar. Definir el menú con varios días de anticipación sería lo ideal. Sin embargo, no todas las personas pueden hacerlo. En esos casos, se recomienda:

  • Ajustar las porciones según la cantidad real de personas
  • Elegir preparaciones más económicas
  • Optar por recetas simples y tradicionales puede ser más barato que apostar por platos elaborados o ingredientes poco habituales.

Comparar precios

En Chile, los precios pueden variar considerablemente entre supermercados, ferias libres y almacenes de barrio. Comparar antes de comprar es clave. Además:

  • Revisa catálogos navideños y promociones bancarias
  • Aprovecha descuentos por compras al por mayor
  • Prioriza productos de temporada, que suelen ser más baratos

Las ferias libres, especialmente para frutas y verduras, siguen siendo una de las opciones más convenientes.

Reemplazar ingredientes caros por alternativas

No siempre es necesario seguir la receta al pie de la letra. Algunas ideas para ahorrar:

  • Cambiar cortes de carne premium por opciones más económicas

  • Sustituir mariscos caros por pollo, pavo o preparaciones vegetarianas

  • Usar frutas de estación para postres en lugar de productos importados

Estos cambios pueden reducir significativamente el presupuesto sin afectar el sabor.

Hacer una cena colaborativa

Una práctica cada vez más común es que cada invitado aporte algo a la cena. Esto permite:

  • Reducir el gasto individual
  • Aumentar la variedad de platos
  • Repartir el esfuerzo de la preparación

Opciones de platos económicos

Elegir bien el menú es clave para ahorrar en la cena de Navidad sin renunciar a una comida especial. A continuación, algunas alternativas accesibles, rendidoras y fáciles de preparar, ideales para compartir en familia.

Platos de fondo

  • Pollo al horno con papas y verduras: Una opción clásica, rendidora y mucho más económica que otras carnes. Se puede preparar con aliños simples y acompañar con ensaladas de temporada.

  • Lomo de cerdo al horno o a la olla: El cerdo suele ser más barato que la carne de vacuno y rinde bien para grupos grandes.

  • Pastel de papas: Abundante, sabroso y adaptable al presupuesto. Permite usar carne molida en menor cantidad y sumar verduras.

  • Pavo en porciones: Comprar pechugas o trutros en vez de un pavo entero reduce considerablemente el costo.

    Acompañamientos accesibles

    • Papas duquesas o al romero

    • Arroz blanco o con verduras

    • Ensaladas de tomate, lechuga o repollo (más baratas en ferias libres)

    Postres económicos y rendidores

    • Ensalada de frutas de estación

    • Queque casero

    • Gelatina con fruta

    • Arroz con leche

