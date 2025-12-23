 ¿No alcanzaste a comprar regalo? Estos obsequios simbólicos podrían ser tu milagro navideño - Chilevisión
23/12/2025 15:32

¿No alcanzaste a comprar regalo? Estos obsequios simbólicos podrían ser tu milagro navideño

¿No pudiste comprar regalos para tus seres queridos? ¿Olvidaste uno de ellos y lo recordaste a último minuto? Acá te tenemos 7 opciones para hacer en casa.

Publicado por CHV Noticias

Las celebraciones de Noche Buena y Navidad están a la vuelta de la esquina y con ello, las personas alistan los últimos detalles sobre los regalos para sus seres queridos.

Sin embargo, también existen aquellos que, ya sea por razones económicas o de tiempo, no podrán comprar obsequios este año, lo cual puede resolverse con un regalo simbólico.

7 Ideas de regalos simbólicos para esta Navidad:

  • Frasco con intención: 

Para esta manualidad solo necesitas un frasco de vidrio. Utilizando cualquier tipo de papel, debes cortar tiras de no más de 2 centímetros de grosor y en ella puedes escribir los mejores momentos que viviste con esa persona durante este 2025.

Si la persona a quien vas a regalar es muy apegada a su religión, entonces puedes cambiar estas dos opciones y escribir en los papeles versículos de la biblia que creas que pueden gustarle. En cada caso, tú decides cuántos de ellos quieres poner dentro del frasco.

@craft.care.co ¡Haz tu frasco de versículos bíblicos para diferentes emociones, desde tu casa! 🤩 Aquí te enseño cómo hacerlo. Para adquirir el PDF con versículos bíblicos para las emociones y etiquetas, revisa mi perfil, luego puedes imprimir el PDF del frasco de versículos para los diferentes emociones y armar tu frasco en tu casa. #biblia #versiculosbiblicos #cristiano #jesus #palabradedios #diosteama ♬ La Bondad de Dios - Ailyn

  • Álbumes de fotos hecho en un cuaderno:

@romyvanderlindenn Shop the christmas collection tomorrow @Studio Ins & Outs 🎄✨ First drop: 9 november 12:00 Second drop: 9 november 20:00 Romy10 for 10% discount 🫶🏼 *ad #scrapbook #scrapbooking #scrapbookboyfriend #boyfriend #memories #photobook #crafting #christmas #christmasscrapbook ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

  • Vale por experiencias:

@theoptimisticside Para los amantes de los rasca y gana, os enseñamos cómo hacer un vale para rascar personalizado para regalar experiencias de forma diferente 🥳 Más en IG: theoptimisticside #optimisticgift #regalo #vale #regaloscreativos #regalospersonalizados #regalaexperiencias ♬ Fantasy X Feel So Close Carter Walsh Mashup - CarterWalsh

  • Tarjeta de regalo navideña:

@akaribeauty DIY Pop Up Christmas Tree Card Tutorial (cute and easy Christmas gift idea) #christmas #diygift #christmasdiy #christmasgiftideas #christmascard ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

  • Bufandas, gorros o mantas tejidas:

Si lo tuyo es tejer a palillos o a crochet, puedes hacer gorros, bufandas, mantas tejidas o cualquier otro tipo de accesorio para tus seres queridos. No importa si sigues las tendencias de moda o mantienes una línea de estilo navideño, lo importante es el detalle. Puedes encontrar los patrones en plataformas como Pinterest o Google.

  • Video con recuerdos:

Compila fotos y videos y móntalos en una aplicación para edición como CapCut, Adobe Premiere o incluso TikTok para generar un emotivo registro con música de fondo que se transforme en un regalo digital memorable y perdurable en el tiempo. 

  • Caja de dulces o galletas navideñas:

@cocinapalbajon Época de galletas navideñas 🎄😍 están perfectas para compartir y regalar, salen muchas! #chile #recetas #navidad #galletasdecoradas #galletasdenavidad #xyzbca ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

