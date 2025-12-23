¿No alcanzaste a comprar regalo? Estos obsequios simbólicos podrían ser tu milagro navideño - Chilevisión

¿No pudiste comprar regalos para tus seres queridos? ¿Olvidaste uno de ellos y lo recordaste a último minuto? Acá te tenemos 7 opciones para hacer en casa.

Las celebraciones de Noche Buena y Navidad están a la vuelta de la esquina y con ello, las personas alistan los últimos detalles sobre los regalos para sus seres queridos.

Sin embargo, también existen aquellos que, ya sea por razones económicas o de tiempo, no podrán comprar obsequios este año, lo cual puede resolverse con un regalo simbólico.

7 Ideas de regalos simbólicos para esta Navidad:

Frasco con intención:

Para esta manualidad solo necesitas un frasco de vidrio. Utilizando cualquier tipo de papel, debes cortar tiras de no más de 2 centímetros de grosor y en ella puedes escribir los mejores momentos que viviste con esa persona durante este 2025.

Si la persona a quien vas a regalar es muy apegada a su religión, entonces puedes cambiar estas dos opciones y escribir en los papeles versículos de la biblia que creas que pueden gustarle. En cada caso, tú decides cuántos de ellos quieres poner dentro del frasco.

Álbumes de fotos hecho en un cuaderno:

Vale por experiencias:

Tarjeta de regalo navideña:

Bufandas, gorros o mantas tejidas:

Si lo tuyo es tejer a palillos o a crochet, puedes hacer gorros, bufandas, mantas tejidas o cualquier otro tipo de accesorio para tus seres queridos. No importa si sigues las tendencias de moda o mantienes una línea de estilo navideño, lo importante es el detalle. Puedes encontrar los patrones en plataformas como Pinterest o Google.

Video con recuerdos:

Compila fotos y videos y móntalos en una aplicación para edición como CapCut, Adobe Premiere o incluso TikTok para generar un emotivo registro con música de fondo que se transforme en un regalo digital memorable y perdurable en el tiempo.