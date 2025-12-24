Masivos cortes tienen sin agua a estos sectores de Santiago: Revisa horario de reposición - Chilevisión

Revisa las zonas afectadas por los problemas de suministro y las causas de esta interrupción del servicio.
Dos cortes de agua mantienen sin suministro a los sectores de dos comunas de la región Metropolitana: Lo Barnechea y Recoleta.
Según Aguas Andinas, estas no corresponden a interrupciones programadas, sino que se trata de cortes de emergencia imprevistos por la empresa.
A continuación, revisa las zonas afectadas por los problemas de suministro, las causas y los horarios estimados de reposición.
Lo Barnechea
Recoleta
En el sitio web de Aguas Andinas —haciendo clic acá— puedes conocer el detalle de las zonas afectadas en tiempo real por interrupciones de suministro.