Masivos cortes tienen sin agua a estos sectores de Santiago: Revisa horario de reposición - Chilevisión

24/12/2025 11:51

Masivos cortes tienen sin agua a estos sectores de Santiago: Revisa horario de reposición

Revisa las zonas afectadas por los problemas de suministro y las causas de esta interrupción del servicio.

Publicado por CHV Noticias

Dos cortes de agua mantienen sin suministro a los sectores de dos comunas de la región Metropolitana: Lo Barnechea y Recoleta.

Según Aguas Andinas, estas no corresponden a interrupciones programadas, sino que se trata de cortes de emergencia imprevistos por la empresa.

A continuación, revisa las zonas afectadas por los problemas de suministro, las causas y los horarios estimados de reposición.

Cortes de agua en Lo Barnechea y Recoleta: Mapa de zonas afectadas, causas y horario de reposición

Lo Barnechea

  • Causa: Falla de matriz
  • Horario de reposición: 13:40 horas (comenzó a las 07:40)
  • Mapa de zona afectada:

Recoleta

  • Causa: Falla de matriz
  • Horario de reposición: 16:00 horas (comenzó a las 10:00)
  • Mapa de zona afectada:

En el sitio web de Aguas Andinas —haciendo clic acápuedes conocer el detalle de las zonas afectadas en tiempo real por interrupciones de suministro.

