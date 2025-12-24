Masivos cortes tienen sin agua a estos sectores de Santiago: Revisa horario de reposición - Chilevisión

Revisa las zonas afectadas por los problemas de suministro y las causas de esta interrupción del servicio.

Dos cortes de agua mantienen sin suministro a los sectores de dos comunas de la región Metropolitana: Lo Barnechea y Recoleta.

Según Aguas Andinas, estas no corresponden a interrupciones programadas, sino que se trata de cortes de emergencia imprevistos por la empresa.

A continuación, revisa las zonas afectadas por los problemas de suministro, las causas y los horarios estimados de reposición.

Cortes de agua en Lo Barnechea y Recoleta: Mapa de zonas afectadas, causas y horario de reposición

Lo Barnechea

Causa : Falla de matriz

: Falla de matriz Horario de reposición : 13:40 horas (comenzó a las 07:40)

: 13:40 horas (comenzó a las 07:40) Mapa de zona afectada:

Recoleta

Causa : Falla de matriz

: Falla de matriz Horario de reposición : 16:00 horas (comenzó a las 10:00)

: 16:00 horas (comenzó a las 10:00) Mapa de zona afectada:

En el sitio web de Aguas Andinas —haciendo clic acá— puedes conocer el detalle de las zonas afectadas en tiempo real por interrupciones de suministro.