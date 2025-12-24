 “No puedo más de...”: Rocío Marengo compartió favorable noticia tras internación de su hijo - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Captan trágico accidente de joven TENS que murió en La Pintana: Conductor huyó del lugar “Es un rol que vale la pena”: Vocera de Kast defendió cargo de Primera Dama tras dichos de Karamanos Ladrones devolvieron ánfora que robaron en botillería de Pedro Aguirre Cerda: Pensaron era caja fuerte Emergencia en el Metro: Bomberos debió trabajar en incendio de Estación Patronato FOTOS | Descubren túnel a medio construir cercano a cárcel de Limache: Había ropa, comida y bolsos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/12/2025 12:23

“No puedo más de...”: Rocío Marengo compartió favorable noticia tras internación de su hijo

El pequeño Isidro nació antes de lo previsto, por lo que se mantuvo en internación desde el momento del parto, el pasado 3 de diciembre.

Publicado por CHV Noticias

Rocío Marengo emocionó a sus seguidores este miércoles tras revelar que su pequeño hijo, Isidro, fue dado de alta y pasará su primera Navidad junto a toda la familia.

El pequeño bebé nació antes de lo previsto el pasado 3 de diciembre y se mantuvo en internación desde esa fecha, avanzando rápida y favorablemente.

¿Qué dijo Rocío Marengo?

Al respecto, Rocío utilizó su cuenta de Instagram donde publicó una foto de Isidro y escribió: "Mi amorcito, llegó el día ¡Hoy nos vamos a casa!".

Acto seguido, añadió: "¡Gracias, gracias, gracias! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino con buena energía y amor ¡No puedo más de la emoción!".

Finalmente, la modelo bromeó sobre la situación y se tomó una fotografía con un bolso de gran tamaño: "Dime que hoy llega Isidro a tu casa, sin decirme que hoy llega Isidro a tu casa", escribió.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

Lo último

Lo más visto

Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior

Carabineros presume consumo de drogas en el detenido y responsable del accidente.

24/12/2025

Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto.

24/12/2025

EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

24/12/2025

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

A continuación, revisa quiénes reciben el beneficio, cuándo es el pago de diciembre y cómo consultar con tu RUT si te corresponde.

24/12/2025