“No puedo más de...”: Rocío Marengo compartió favorable noticia tras internación de su hijo - Chilevisión

El pequeño Isidro nació antes de lo previsto, por lo que se mantuvo en internación desde el momento del parto, el pasado 3 de diciembre.

Rocío Marengo emocionó a sus seguidores este miércoles tras revelar que su pequeño hijo, Isidro, fue dado de alta y pasará su primera Navidad junto a toda la familia.

El pequeño bebé nació antes de lo previsto el pasado 3 de diciembre y se mantuvo en internación desde esa fecha, avanzando rápida y favorablemente.

¿Qué dijo Rocío Marengo?

Al respecto, Rocío utilizó su cuenta de Instagram donde publicó una foto de Isidro y escribió: "Mi amorcito, llegó el día ¡Hoy nos vamos a casa!".

Acto seguido, añadió: "¡Gracias, gracias, gracias! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino con buena energía y amor ¡No puedo más de la emoción!".

Finalmente, la modelo bromeó sobre la situación y se tomó una fotografía con un bolso de gran tamaño: "Dime que hoy llega Isidro a tu casa, sin decirme que hoy llega Isidro a tu casa", escribió.

Revisa las publicaciones de Instagram: