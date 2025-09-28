“Una noche inolvidable”: Rocío Marengo reveló el sexo de su primer bebé en mega celebración - Chilevisión

Entre brillos, luces y decenas de invitados, Rocío Marengo y Eduardo Fort realizaron una gran fiesta hasta donde llegaron familiares, amigos y figuras del espectáculo argentino para celebrar la revelación de género.

Este domingo, Rocío Marengo celebró la revelación de género de su bebé y dio a conocer que espera un niño junto a su pareja, el empresario Eduardo Fort.

La modelo festejó a lo grande y realizó un evento masivo que constaba de dos partes en Argentina, rodeados del círculo cercano, figuras del espectáculo argentino y familiares de la pareja.

Rocío Marengo anunció que espera un niño

"¡Sí! Esperamos un varón. Lo celebramos rodeados de muchos amigos y familia ¡Fue un fiestón!", expresó Marengo a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Gracias a todos los que hicieron posible que tengamos una noche inolvidable. No quería irme a dormir sin subir para que vean un poquito, al menos".

La modelo prometió compartir todos los detalles durante estos días y sentenció: "¡Los amo! ¡Gracias por tanto cariño!".

En el registro se ve a los invitados al aire libre vestidos de colores neutro y el lugar estaba repleto de globos en tonos blanco, dorado y plateado, al igual que el vestido de Rocío que contó con brillos, mientras que Eduardo vistió de azul.

Posicionados frente a una corona de globos, la pareja vio salir una serie de fuegos artificiales y luego apareció el humo de color azul, anunciando que se trata de un niño.

Este es el primer hijo de Rocío Marengo y el cuarto de Eduardo, quien también es padre de Macarena (24), Angie y Pietro (16). Estos últimos dos son mellizos.

"¡Ya pensaremos juntos el nombre porque es re difícil y me tienen que ayudar!", cerró Rocío.