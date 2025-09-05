 “Por culpa de él...”:Rocío Marengo destapó las razones de su quiebre con Pamela Díaz - Chilevisión
05/09/2025 15:07

“Por culpa de él...”: Rocío Marengo destapó las desconocidas razones de su quiebre con Pamela Díaz

En Podemos Hablar, la modelo revelará las razones de su distanciamiento con la Fiera y cómo la afectó emocionalmente dejar atrás esa amistad.

Publicado por CHV Noticias

Rocío Marengo contará la verdad tras el quiebre de su vínculo con Pamela Díaz y cómo se pasó de la amistad al distanciamiento y el impacto que esto tuvo en su vida.

La modelo estará esta noche en el último capítulo de Podemos Hablar, donde además de hablar sobre su enemistad con La Fiera, se referirá a su embarazo.

"Por culpa de él perdí a mi amiga"

En esa línea, Diana le preguntará si, en caso de ser niña, piensas ponerle el nombre de su examiga Pamela. Rocío, con picardía, hablará a su pancita: “Que no escuche, bebito, era una amiga de mamá que fue mala, podría haber sido tu madrina”.

Respecto a su relación con La Fiera, la argentina se sincerará: “Me da una pena… con Pame para mí fue un malentendido, me da mucha pena porque nos llevábamos re bien, pero no sé, se enfrío la relación, se dijeron cosas que yo sé que se dijeron del lado de ella y a mí me dolieron”.

Además, compartirá lo que cree pudo haber generado el quiebre: “Eso se dijo… y yo sé que la periodista que lo dijo tiene mucha llegada a Pame. Lo otro puede ser de un programa que no salió al aire, lo grabamos en Argentina… ".

"Lo pasamos bárbaro, si pudiera elegir un compañero para trabajar, Jean Philippe, es un mil, es talentoso, espectacular, lo pasamos muy bien, buen compañero, pero bueno, creo que, por culpa de él, perdí a mi amiga”, finalizó.

