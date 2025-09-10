“No es primicia ¡Eso es violencia!”: Rocío Marengo lanzó duro descargo sobre la infertilidad - Chilevisión

La modelo criticó como se abordan estos temas dentro de la prensa argentina, Se fue en contra de la presentadora trasandina Karina Mazzocco y habló sobre su proceso para quedar embarazada.

Rocío Marengo compartió una profunda reflexión en su cuenta de Instagram este martes, donde habla en torno a la infertilidad y criticó como se abordan estos temas en la prensa argentina.

La modelo también reveló nuevos detalles sobre como vivió los años previos a la gestación de su bebé, cuando luchaba por su deseo de ser madre y cómo se le criticó por no querer hablar de ciertos temas con algunas figuras trasandinas.

¿Qué dijo Rocío Marengo?

A través de su cuenta de Instagram, Marengo señaló: "Acabo de leer una noticia que me dolió y me atravesó. Me llevó a pensar en lo mal que lo pasé por momentos en el tratamiento (...) Es que alguien de afuera te haga daño en un momento que es lo peor que me pasó cuando tenía que estar con esa incertidumbre y que la estás pasando como el or...".

En esa misma línea, cuestionó: "¿Hay que bancar que la tele te juzgue, se meta en tu intimidad, que nadie sabe? Solo un matrimonio, una familia sabe lo que está pasando. Las cosas que yo escuché y por eso a veces el dolor que yo tengo con problemas re contra puntuales que han dicho cosas de mal gusto y no las perdoné, no las voy a perdonar".

A raíz de una noticia viralizada en Argentina, Rocío hizo hincapié en que contar sobre la infertilidad de una persona: "No es primicia ¡Eso es violencia!".

"Me acuerdo de las cosas que se dijeron sin mi autorización y por eso es que reacciono así. Hoy embarazada y feliz NO quiero que ninguna mujer más pase por lo que yo pasé", sentenció Marengo.

La modelo apuntó hacia la presentadora argentina Karina Mazzocco y su equipo de trabajo, y finalmente hizo una reflexión en torno a como la viralización de estas noticias puede afectar a los padres y a sus hijos cuando se viraliza sin su consentimiento.