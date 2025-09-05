 Rocío Marengo y su difícil camino para convertirse en madre a los 45 años :“Al final tenía miedo” - Chilevisión
05/09/2025 13:29

Rocío Marengo y su difícil camino para convertirse en madre a los 45 años :“Al final tenía miedo”

La argentina relató la larga lucha que dio para quedar embarazada luego de cinco años intentando y reveló el importante rol que tuvo su pareja en el último intento que tuvieron.

Publicado por CHV Noticias

Rocío Marengo se convertirá en madre por primera vez a los 45 años, luego de una lucha de varios años por quedar embarazada. 

La modelo argentina estará esta noche en Podemos Hablar, donde detalló el largo proceso que enfrentó para lograr su sueño. 

Según contó, durante cinco años estuvo intentando incansablemente cumplir con su meta de ser madre y se sometió a varios tratamientos médicos que no le dieron el resultado que esperaba. 

“Yo empiezo que quería ser mamá primero de forma natural y de repente no llegaba. De repente después era baja complejidad y probábamos con medicación y buscándolo y no llegaba. ¿Qué pasa?, ¿Por qué Dios no me lo manda? Y bueno empezamos a buscarlo ya con alta complejidad...”, recordó. 

El último intento de Rocío Marengo

Luego de varios tratamientos fallidos, Rocío Marengo comenzó a perder la esperanza en lograr un embarazo. Sin embargo, el impulso que le dio su pareja, Eduardo Fort, fue lo que la convenció nuevamente. 

Pero al final tenía ya miedo, decía qué va a pasar con todo lo que yo me puse en el cuerpo y no se da y al final tantos años y no se dio. Y en ese momento mi pareja fue la que me dio ese último empujón”, comentó.

Tras lo vivido, ella no quería realizarse más estudios, ni si quiera para saber si estaba o no embarazada e intentó posponerlo lo más posible: “De hecho ese último estudio, el análisis de sangre que me dio el positivo, yo no quería ir, nos íbamos de viaje. Le dije total en el viaje, me voy a dar cuenta si estoy o no embarazada”.

“Me dice 'tenés que ir, aparte de todo el trabajo que hicieron los médicos, vos también', como que tenía que hacerlo por ellos, por todo lo que hicieron por mí. Fui, y ahí fue cuando vino el positivo. Yo no lo puedo creer”, comentó. 

