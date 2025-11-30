Fue internada en la etapa final de su embarazo: Rocío Marengo actualizó su estado de salud - Chilevisión

La exmodelo argentina estuvo hospitalizada por problemas de salud que suponían riesgos para su embarazo.

Rocío Marengo generó gran preocupación luego de que se informara que se encontraba internada en medio de sus semanas finales de embarazo.

La exmodelo argentina está a la espera de su primer bebé con Eduardo Fort, su pareja de años.

Fue Paula Varela, quien desde el otro lado de la cordillera, en el programa Intrusos, reveló que Marengo llevaba más de 48 horas internadas porque los médicos "vieron algunas cositas que les preocuparon".

Buenas noticias para Rocío Marengo

A través de su cuenta de Instagram, Rocío Marengo reapareció tras ser internada, señalando que tanto ella como el bebé se encuentran bien.

"¡Hola a todos! Queremos contarles que con el bebé estamos re bien!! Sé que muchos nos quieren y se preocupan por eso, quise evitar contar que estamos internados", explicó la argentina.

Cabe resaltar que Marengo se encuentra en su semana 33 de gestación y anteriormente le detectaron un hematoma intrauterino.

El desahogo de Rocío Marengo

Tras reaparecer en redes con un tierno mensaje, la animadora criticó fuertemente la difusión de su situación en los medios.

Puntualmente, reposteó una imagen en la que se lee: "Cadena de oración por Rocío Marengo". Ante esto explotó diciendo "me parece una barbaridad y una falta de respeto".