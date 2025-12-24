Hermana de Lionel Messi sufre grave accidente y tuvo que postergar su matrimonio - Chilevisión

La mujer tenía planeado casarse el próximo 3 de enero, pero debido a las lesiones deberá afrontar una larga recuperación.

María Sol Messi, de 32 años, y hermana de Lionel Messi, sufrió un grave accidente de tránsito en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La mujer sufrió distintas lesiones, entre ellas, quemaduras y la fractura de dos vertebras, motivo por el cual tuvo que postergar su matrimonio, el cual estaba pactado para el próximo sábado 3 de enero en Rosario, Argentina.

La noticia la dio a conocer el periodista de espectáculos Ángel de Brito en el programa LAM y confirmada por Celia Cuccittini, la madre de Lionel y María Sol.

De Brito indicó que la hermana del astro argentino sufrió una descompensación mientras manejaba una camioneta en Miami, lo que provocó que chocara contra una pared.

"Sufrió una quemadura muy importante en la muñeca y tiene dos vertebras fracturadas, fractura en el talón y en la muñeca", agregó.

A pesar de esto, la mujer pudo viajar de regreso a Argentina y se encuentra en Rosario, donde realiza sesiones de rehabilitación.

Hermana de Messi debió retrasar su matrimonio por accidente

La madre de Messi también confirmó que se va a retrasar el matrimonio porque la recuperación es larga.

Cabe mencionar que María Sol tenía programado su casamiento el próximo sábado 3 de enero con Julián Arellano, actual entrenador de la sub-19 de Inter Miami y con quien mantiene una relación desde hace más de 12 años, ya que se conocen desde la infancia.