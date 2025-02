La particular cercanía de Edo Caroe con el fútbol: Era arquero y su ídolo es un histórico de la U - Chilevisión

Edo Caroe es uno de los platos fuertes en el humor en el Festival de Viña 2025, presentándose este miércoles 26 de febrero con una trabajada rutina.

El artista de 38 años se convirtió en uno de los más importantes del país, llenando cinco veces el Movistar Arena entre 2023 y 2025 y realizando una gira por España el año pasado.

Además de su pasión por la comedia y la magia, Eduardo Carrasco, su nombre original, tuvo en su infancia una cercanía con el fútbol y hasta tuvo como referente a un ídolo de la Universidad de Chile.

Sergio Bernabé Vargas, el ídolo de infancia de Edo Caroe

Se trata de Sergio Bernabé Vargas, uno de los porteros más importantes de la historia del conjunto azul y que ganó seis títulos con el club.

En el programa La Junta, Caroe reveló su admiración por el argentino-chileno. "El más grande. Es un ídolo de mi infancia. Cuando era chico jugué mucho tiempo al arco y estuve en varios equipos, era buen arquero", comentó.

El comediante no se quedó ahí y continuó: "Mi ídolo y referente era Sergio Bernabé Vargas. Me gustaba como jugaba y gritaba. De hecho, me decían 'El Varguitas' cuando era chico. Me vestía como él y usaba hasta el jockey".

De hecho, aseguró que su breve paso por el fútbol en su natal Temuco pudo tener un mejor futuro. "Yo estaría en Europa, de verdad. Yo siempre he pensado que Claudio Bravo me ca... la carrera", sentenció.