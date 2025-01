Claudio Bravo aclara millonario robo de zapatillas: “Ni loco tendría esa cantidad” - Chilevisión

Claudio Bravo se refirió al millonario robo que se dio esta mañana en una parcela de Buin, lugar en el que delincuentes se llevaron cerca de $150 millones de pesos en zapatillas guardadadas en containers.

Si bien se especuló con que el delito afectaba directamente al ex futbolista, fue el propio ex arquero el que aclaró que estos productos no le pertenecían.

"No es nada nuestro. No es mío. Aunque sea familiar, no es mío. No son mis cosas, por ende, mi nombre no debería aparecer", comentó el otrora capitán de la Selección Chilena.

En diálogo con la prensa, el ex profesional de 41 años fue tajante: "Yo no compraría tantas zapatillas, estás loco. ¿Para qué?".

La fuerte reflexión de Claudio Bravo tras robo en Buin

Consultado sobre si el terreno en el que ocurrió el delito es de algún familiar, Bravo apuntó a que "da igual si es mío, de un familiar, de un primo, sobrino, hijo o si es tuyo. Lo que pasó es que entraron a robar, tampoco me interesa saber".

El ex guardameta aprovechó de descargarse y afirmó: "Afecta cuando es recurrente en un servicentro, supermercado o centro comercial. Yo creo que alguno de ustedes lo debe haber sufrido también con gente cercana".

"¿Y qué es lo que pasa? Absolutamente nada. Seguirá pasando y las autoridades brillarán por su ausencia", añadió.

El bicampeón de América recalcó que los elementos no eran de su propiedad. "Yo ni loco tendría esa cantidad de zapatillas en mi casa, sería una estupidez", dijo.

Además, aseguró que le da "lo mismo" si los ladrones son los mismos que le quitaron un vehículo a su hermano la semana pasada, pidiendo que "de una vez por todas mejoren las cosas, que tengamos seguridad, que no nos gastemos más plata en una cámara, reja o vivir encerrado".

"Si hay que ir a hacer una marcha o manifestarse por estas cosas, voy de los primeros porque quiero que nuestros hijos crezcan en un lugar seguro y tranquilo", sentenció.

