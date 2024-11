La condición que puso Álvaro Salas para regresar a la televisión actual: “Si me entusiasma...” - Chilevisión

El animador y humorista Álvaro Salas realizó un análisis de la televisión actual y confesó si volvería a la pantalla chica de forma estable.

Álvaro Salas compartió sus pensamientos sobre la televisión actual, reveló si volvería e hizo una comparación con lo que pasaba cuando él trabajaba en la industria de forma fija.

El animador, que compartió pantalla por años con Cecilia Bolocco y Kike Morandé en Viva el Lunes, indicó que una cosa que no le gusta de los canales actualmente es la poca variedad y la alta competencia que existe.

En conversación con Luis Jara en su programa Al Piano con Lucho, el humorista habló sobre su vida personal y reflexionó sobre la industria.

En primer lugar, se adentró en su familia, contando que su mamá cantaba, su tía también cantaba en festivales de Valparaíso y su papá fue actor y director de teatro.

Álvaro Salas reflexiona sobre la televisión de hoy

“Yo nunca quise llegar a decir, ‘Oye, la televisión de antes era mucho mejor que la de ahora, pero era mejor’, pero era mejor…”, partió.

“No había Netflix, no había cable, no había nada de esta competencia tan fuerte. No, no había nada de eso, era televisión abierta o televisión abierta… eso obliga a ser más creativo”, agregó.

En esa línea, reveló si le gustaría o no regresar a la televisión.

“Si me entusiasma y me gusta, y lo voy a pasar bien, sí. Uno ya está en una altura de la vida que uno quiere pasarlo bien, de verdad”, finalizó.