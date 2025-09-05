“No lo quería aceptar”: Don Carter recordó el impacto que le provocó la muerte de su esposa - Chilevisión

El humorista compartió en Podemos Hablar lo que vivió en el último día junto a su esposa y el shock que le causó cuando se dio cuenta de su partida.

Juan Alcayaga, mejor conocido como Don Carter, contó detalles sobre cómo lo afectó la partida de su esposa, Marta Pinto, quien falleció a los 83 años.

El humorista estará esta noche en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde habló sobre lo difícil que ha sido estar sin su compañera.

“Ha sido tremendamente difícil... O sea, la primera noche atroz porque fue realmente sorpresivo, yo me había proyectado mucho tiempo más”, contó.

Si bien a ella le habían diagnosticado un deterioro cognitivo “era absolutamente autovalente, estaba súper bien y yo realmente me preparaba para el minuto en que ella no me conociera y me dijera '¿quién es usted?', pero eso lo veía tan lejano”.

Don Carter relató la partida de su esposa

Don Carter relató el momento en que se dio cuenta que su esposa había fallecido, algo que lo tomó por sorpresa completamente.

“Esa noche me quedé en mi casa y como las 4 de la mañana se quejaba mucho y yo le tenía tomadas las manos, le costaba mucho respirar y después empezó a hablar cosas incoherentes y al ratito se quedó tranquila y yo dije se quedó dormida”, comentó.

En ese momento pudo tomarla de la mano y “no la quise soltar para no despertarla, y dormido seguramente la solté y me di vuelta hacia mi lado”.

Sin embargo, todo cambió a la mañana siguiente cuando llegó la hora de darle sus medicamentos y notó que algo no andaba bien.

“Como las 8.15 voy a darle los remedios y no me contestaba, entonces dejé en el velador las cosas, le tomo la mano y estaba heladísima y ya su manito dura... La agarro, una huea espantosa, y me volví loco. Corría por el departamento y no sabía que hacer... Yo no quería aceptar que estaba muerta”, relató.