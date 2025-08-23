“Me volví loco”: Don Carter contó cómo se percató de la muerte de su esposa - Chilevisión

El humorista reveló que había estado durmiendo junto a ella como todas las noches, tomados de la mano, y que la contención de su familia ha sido clave para atravesar el duelo.

Juan Alcayaga, también conocido como Don Carter, se sinceró este sábado y habló en extenso sobre la noche en que su esposa, Marta Pinto, falleció a los 83 años.

El comediante se encuentra viviendo su proceso de duelo, el que según asguró, su familia ha sido un pilar fundamental para salir adelante, al igual que retomar sus labores profesionales.

¿Qué dijo Don Carter?

"Despertar con ella, nos quedábamos dormidos tomados de la mano…. Despertar era darle su remedio y ahí me di cuenta de que no despertó. Es fuerte porque... yo me volví loco, no sabía qué hacer", relató Don Carter en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Hasta que vino mi productor, mis hijos, y fue todo más llevadero. Menos mal que tuve ayuda porque solo no habría podido. Me pegó muy fuerte".

El pasado 14 de agosto, cuando su esposa falleció, el comediante tenía pactado un show con Iván Arenas; sin embargo, logró ser reemplazado por Álvaro Salas.

En ese sentido, Don Carter aseguró que volver a los escenarios lo ha ayudado en su proceso de duelo: "En la calle la gente me da el pésame y me he sentido tremendamente apañado. Mis hijos y mis nietos están tremendamente preocupados por mí. Es doloroso esto, pero tú sabes que mi pega es hacer reír".

"Me sirve como una catarsis por el hecho de estar con la gente y sentir que se ríen. Tengo la posibilidad de trabajar en lo que me gusta y mi señora siempre estuvo a mi lado, me apañó en todo, en mis compañías de teatro, ella siempre al lado mío", sentenció Alcayaga.

Respecto de las muestras de cariño, Don Carter precisó: "Se me vino el mundo abajo y ahora estoy reconstruyéndome con mi familia, amigos y trabajo. Todos los mensajes han sido un espaldarazo enorme".

Finalmente, el comediante aseguró que "éramos bien compinches" y que se encuentra atravesando una fase donde aún es muy complejo regresar a su departamento; sin embargo, se ha refugiado en las dos gatitas que tiene.