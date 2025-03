Giulia Inostroza reveló técnica secreta para lidiar con haters: Así está lejos de las teleseries - Chilevisión

La joven actriz, reconocida por aparecer desde niña en teleseries, habló sobre el lado oscuro de ser influencer.

Giulia Inostroza se ha vuelto una reconocida figura en redes sociales, luego de saltar al estrellato al aparecer en teleseries cuando niña.

La joven de 17 años fue parte del elenco de la reconocida teleserie Papá a la Deriva, donde tomó el personaje de Marina.

Actualmente es una popular influencer en las plataformas Instagram (298 mil seguidores) y TikTok (5 mil seguidores).

La técnica de Giulia Inostroza para lidiar con los haters

Giulia Inostroza, en entrevista con el medio Página 7, fue consultada sobre su experiencia como figura pública y abordó el lado oscuro de las redes sociales.

"Ser influencer realmente no solo me ha ayudado profesionalmente, sino que también personalmente porque me siento mucho más cercana a la gente que me apoya y eso realmente me ayuda mucho a sentirme más motivada en lo que hago", comenzó relatando.

En cuanto a su experiencia con el odio en redes, comentó que "siempre va a haber gente que no te aplauda, que te va a criticar y obviamente cuando era más chica me afectaba mucho".

Al tener redes sociales desde niña, su madre la preparó para estas situaciones de hate, por lo que asegura que aprendió a "bloquear mentalmente" a la gente publica comentarios de desprecio.

Así está Giulia Inostroza en la actualidad: