“Ya no soy la misma”: Karina Valenzuela acusó agresión verbal por infidelidad con Sergio Freire - Chilevisión

La influencer relató que los hechos ocurrieron en vísperas de Año Nuevo, cuando fue a comprar a un local comercial ubicado en una bencinera.

Este miércoles, Karina Valenzuela acusó haber sido víctima de un violento ataque verbal a raíz del episodio de infidelidad con Sergio Freire.

Según relató la influencer, se encontraba celebrando las vísperas de Año Nuevo cuando salió a comprar, momento en que fue agredida verbalmente por dos personas.

Karina Valenzuela acusó agresión verbal

"Salí a comprar agua con y sin gas, chocolates y chicles hue... y me atacaron verbalmente muy mal dos tipas que yo era la 'patas negras', es que ¿Cómo?", expresó Valenzuela.

En esa misma línea, realizó sus descargos y añadió: "Pensé caleta en contar esto, pero sí lo cuento. Me hicieron un daño de la pe... Aparte ya no soy la misma. No peleo, evito y peor, me da pena y lloro".

Karina explicó que todo ocurrió en un local comercial ubicado en una bencinera: "Nos hubieramos todos evitado tanto daño de algo que ni siquiera fue", expresó.

Aunque declinó entregar más detalles sobre el hecho, Valenzuela señaló: "¿Qué onda la influencia? ¡Practicamente eran de la familia! Desde ahora daré aviso a todo".

Finalmente, la influencer concluyó: "No podemos odiar tanto a una persona por influencia patriarcal, machista y todo".

