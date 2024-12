“No me da vergüenza”: Karina Valenzuela respondió a críticas tras infidelidad con Sergio Freire - Chilevisión

Tras una polémica y extensa entrevista en Primer Plano, Karina Valenzuela cuestionó a quienes la critican, pero también a quienes han obtenido ingresos por esta polémica.

A través de su cuenta de Instagram, Karina Valenzuela respondió a la ola de críticas que recibió por los dichos emitidos en Primer Plano, en relación a la infidelidad de Sergio Freire a Maly Jorquiera.

Tras reiterar que ella no sabía que Sergio estaba en una relación con Maly, así como también acusar a esta última de filtrar la información a la prensa, los cuestionamientos del público provocaron que Valenzuela desactivara sus comentarios en redes sociales.

"Aquí ganamos todos o no gana nadie"

Es por ello que Karina señaló en sus historias de Instagram: "No soy una persona bajo perfil, ni menos callada cuando se me ataca. Los dejé respirar un rato porque me dañaron enormemente".

Sin entregar nombres específicos, Karina cuestionó a aquellos que han obtenido beneficios económicos por esta polémica: "Que se sienten a opinar y a decir que me estoy aprovechando. ¿Haciendo dinero por este chisme? ¿Y ustedes no? ¿Ustedes no más? No gente, aquí ganamos todos o no gana nadie".

En esa misma línea, agregó: "Que se pusieran de acuerdo en destapar y generar tremendo odio hacia mí no es gratis, señoras", y luego atacó a quienes la cuestionaron en las transmisiones en vivo de distintos programas de televisión.

"No, no me da vergüenza, me dan más vergüenza ajena los y las mojojojos que me odian y me escriben", sentenció finalmente Valenzuela.