El insólito motivo por el que Naya Fácil no fue invitada a la gala de Viña 2025: Cecilia Gutiérrez lo reveló en vivo - Chilevisión

La panelista contactó a uno de los organizadores de Viña 2025, quien le confesó el insólito motivo por el que Naya Fácil no fue invitada a la gala.

Cecilia Gutiérrez reveló este lunes en Plan Perfecto la verdadera razón por la cual no fue invitada a la gala del Festival de Viña del Mar 2025.

La influencer acusó discriminación por parte de la organización del certamen viñamarino, dado que Nicolás Solabarrieta, quien es el embajador del año pasado, sí fue invitado y de paso, rechazó la invitación de Julio César argumentando que "ese puesto me lo merezco yo solita".

"No se nos ocurrió"

Al respecto, Pablo Candia contactó a José Antonio Neme, el encargado de animar la gala, quien respaldó a Naya y aseguró: "Espero que de alguna manera esté presente (...) desde mi punto de vista personal, la Naya es parte de la cultura popular chilena".

En paralelo, Cecilia Gutiérrez contactó a uno de los organizadores de la gala, quien se sinceró con la periodista y admitió la verdadera razón por la cual no estuvo contemplada.

"No te voy a mentir, pero suena a mentira (...) Me dice: 'No se nos ocurrió el nombre de Naya Fácil'", reveló Cecilia, causando la sorpresa de la influencer y cuando preguntó por la posibilidad de invitarla, su fuente contestó: "No, ya está cerrada la lista".

Ante la insistencia, la periodista expuso un tenso momento: "Me contestó: 'Bueno, si quieres que vaya la Naya, dale tu cupo'", cerró.

