Naya Fácil anunció embarazo pero dio un impactante giro: “Quería hacerlo un poquito más intenso” - Chilevisión

La influencer comenzó el día con un mensaje que alertó a sus seguidores y a las pocas horas anunció que esperaba un bebé. Sin embargo, horas después todo cambió.

Naya Fácil comenzó el día causando gran preocupación entre sus “facilines”, como hace llamar a sus seguidores de redes sociales.

La influencer compartió una serie de historias en su Instagram, en las que pidió ayuda para encontrar una farmacia 24/7.

“Ayy, espero que no sea lo que creo”, comentó junto a unos emojis llorando.

Seguido de eso, subió un nuevo mensaje con el que dio a entender que podría estar embarazada: “Por algo pasan las cosas, tenía otros planes en mi vida pero si el destino me dio este bebé, lo aceptaré”.

La broma de Naya Fácil

Naya Fácil continuó con el relato en sus redes e incluso se mostró en un centro comercial, viendo ropa de bebé.

Sin embargo, su anunció dio un giro inesperado, pues reveló que todo se trató de una broma por el día de los inocentes.

“¿Cómo creyeron ustedes que yo voy a ser mamá o algo parecido? No estoy ni si quiera un poco embarazada. Sé que fue la broma más viralizada, todos comentando. Mis amigos tienen explotados sus DM”, aclaró entre risas.

Por otra parte contó que “nunca hago bromas, pero los 28 siempre hago su bromita y no quería hacer la típica del test. Quería hacerlo un poquito más intenso y resultó bien”.

“Oficialmente no estoy embarazada. No me involucren con bebés ni cosas por el estilo”, enfatizó.