“No merezco ser un +1”: Naya Fácil rechazó invitación de JC Rodríguez y acusó discriminación en gala de Viña 2025 - Chilevisión

La embajadora actual del Festival de Viña del Mar arremetió contra los organizadores del evento y reveló que Nicolás Solabarrieta, el actual embajador, sí fue invitado a la gala.

Este lunes, Naya Fácil acusó discriminación puesto que no fue contemplada como invitada a la gala del Festival de Viña 2025, pese a haber sido coronada como embajadora de la última edición.

Además, la influencer aseguró que Nicolás Solabarrieta, quien fue coronado como embajador junto a ella, sí fue invitado, por lo que arremetió con todo y aseguró que "para mí es una clara discriminación".

Naya Fácil acusó discriminación en gala de Viña 2025

Naya Fácil confesó que la producción del certamen viñamarino visitó su casa para una entrevista y ella hizo visible sus ganas de ser invitada, sin embargo "me dijeron 'ya, sí, vamos a hacer lo posible', pero más de eso yo no recibí ninguna respuesta".

Respecto de la invitación de Julio César Rodríguez, quien le propuso ocupar el puesto adicional de su invitación, agradeció el gesto, pero explicó que "yo como embajadora actual, reina, no merezco ser un +1".

En esa misma línea, Naya reiteró que habló con el animador para agradecer su invitación y reiteró ante las cámaras: "Le agradezco la invitacion públicamente a Julio, pero creo que ese puesto me lo merezco yo solita".

Al ser consultada sobre la posibilidad de aceptar una invitación en este momento, Naya respondió: "Sería complicado igual, lo pensaría, me gustaría, sí (...) Si no he sido invitada tendrán sus motivos, yo lo llamo discriminación".

Finalmente, la influencer se mostró molesta por la contraria situación de Nicolás Solabarrieta para la gala, ya que afirmó que "a él sí lo invitaron", cerró.