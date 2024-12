“¿En el show del viernes...?”: Sergio Freire respondió ácida pregunta de seguidor sobre infidelidad - Chilevisión

El humorista se presentará este viernes en solitario con una nueva rutina, en medio del escándalo por la infidelidad a Maly Jorquiera y sus recientes declaraciones en Primer Plano donde aseguró que aún están juntos.

Sergio Freire anunció este martes que volverá a los escenarios en solitario y respondió una ácida pregunta de un seguidor, en relación a la polémica por la infidelidad a Maly Jorquiera.

Tras haber dado declaraciones por primera vez a las cámaras de Primer Plano, el comediante desmintió a su esposa y aseguró que aún están juntos, resolviendo este asunto "en familia".

"¿Se van a tocar todos los temas?"

Sin embargo, en su cuenta de Instagram anunció: "Este viernes me presento en el club San Miguel, con nuevos chistes, con nuevo show".

La noticia trajo sus repercusiones, puesto que sus seguidores aprovecharon la instancia y uno de ellos preguntó directamente: "Wena wena, master ¡Espero que todo bien! Oiga y, en el show del viernes, ¿Se van a tocar todos TODOS LOS TEMAS? (sic)".

El comediante publicó una captura de pantalla de dicha conversación en la sección de historias y respondió: "Jajajajá sí, se tocan todos los temas".

Finalmente, cabe destacar que cuando fue entrevistado por Primer Plano, Sergio Freire aseguró que no se iba a referir a esta polémica, dado que "Son cosas de mi vida, con mi familia, que la estamos viendo nosotros... no somos de la farándula", cerró.

Revisa la publicación de Instagram: