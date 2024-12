“No se va a emitir porque...”: Destapan que Maly Jorquiera dio una entrevista tras supuesto quiebre con Sergio Freire - Chilevisión

La periodista Conty Ganem desclasificó que la comediante participó del podcast de Carla Jara dos semanas después de que estallara el caso, pero que finalmente se determinó no emitir el capítulo.

El supuesto quiebre entre Maly Jorquiera y Sergio Freire, tras una supuesta infidelidad del humorista, fue uno de los temas centrales del capítulo de Primer Plano.

Fue en ese contexto que la periodista Conty Ganem participó de Contigo en la Mañana, donde desclasificó un desconocido hecho que involucra a la humorista y daría más luces sobre una ruptura amorosa.

En el matinal de Chilevisión, la periodista anunció que contaría un dato que no mencionó en el espacio liderado por Julio César Rodríguez el pasado domingo.

Según aseguró, "dos semanas después de que se desatara este escándalo amoroso, que se sabe este besito de Karina (Valenzuela) con Sergio, Maly Jorquiera va de nuevo al podcast de Carla Jara".

Ganam agrega que la comediante "ya había estado antes, cuando dice que 'su placer culpable es amar a Sergio'", otra de las declaraciones que fue abordada en Primer Plano.

En concreto, la comunicadora afirmó que grabó un capítulo, pero que el episodio "no ha salido al aire y no va a salir. ¿Sabes por qué no va a salir? Porque ella estaba muy mal".

"Ella estaba muy mal, muy afectada", reveló, añadiendo que "la producción decidió que no se va a emitir porque se veía que ella estaba baja, que no estaba muy bien, que no lo estaba pasando bien".

De hecho, aseguró la periodista de Primer Plano, "hasta Carla Jara le tiraba la talla y le decía: 'bueno, entraste a mi club'", haciendo alusión a la infidelidad de Francisco Kaminski a ella, dada a conocer a comienzos de año.