“El tiempo pasa rápido y cura todo”: Carla Jara compartió sincera reflexión sobre su presente - Chilevisión

La comunicadora fue parte del último capítulo de La Divina Comida, donde analizó y compartió el presente de su vida tras la bullada infidelidad de Francisco Kaminski, además recordó un complicado momento familiar.

Carla Jara compartió una sincera reflexión sobre su presente, luego de su bullada separación de Francisco Kaminski por una presunta infidelidad con Camila Andrade.

En el último capítulo de La Divina Comida, y tras ser consultada por Dani Ride sobre su actual situación, la comunicadora analizó este momento de su vida y dio a conocer detalles inéditos de intentos infructuosos de volver a convertirse en madre.

"Estoy increíble, muchas veces a la gente le cuesta creer que uno esté bien, pero creo que el tiempo pasa muy rápida. Entonces la gente un poco se olvida de que lo que me pasó, me pasó en febrero. Se me pasó volando. El tiempo pasó rápido y el tiempo cura todo", comenzó diciendo.

En ese sentido, puntualizó que para sobrellevar ese momento ha recurrido a ayuda y que se ha "permitido vivir todas mis emociones, me permito llorar, rabiar, gritar, el poder calmar la mente, practicar yoga, meditar, entender... Yo no he estado sin terapia, me he terapeado todo el tiempo".

Según explicó, recurrió a los profesionales porque hay "muchas veces que uno dice: '¿por qué me ocurrió esto? ¿por qué a mí? ¿por qué no pude tener hijos'. Hoy lo entiendo y lo agradezco, porque sería mucho más difícil con tres hijos".

Fue esa revelación la que sorprendió a los otros invitados, incluido el propio músico, quien le consultó si era su deseo tener tres bebés, lo que llevó a Jara a explicar ese punto sobre su maternidad.

"Yo me implanté, no podría ser mamá de manera natural, me implanté dos veces, dos huevitos. Hoy lo puedo contar de manera más tranquila, más libre. Hoy le doy gracias a la vida, a Dios, al Universo, porque entiendo porque no tenían que llegar a esas guagas a mi vida", se sinceró.