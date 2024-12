Titi Ahubert desclasificó mensaje de Luis Hermosilla por debut en Arsmate: “Te pasaste” - Chilevisión

La modelo habría tenido un particular encuentro con Luis Hermosilla cuando visitó a su esposo Daniel Sauer en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. "Él es muy simpático", afirmó.

Tras debutar en una plataforma para adultos, Titi Ahubert aseguró haber recibido un particular mensaje del abogado Luis Hermosilla, quien se mantiene en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber.

Ahubert acudió el pasado miércoles al mencionado recinto penitenciario para visitar a su esposo, Daniel Sauer, investigado por delitos de corrupción en el denominado Caso Factop.

Según reveló la modelo a LUN, luego de su debut en Arsmate, el trato de los gendarmes y de los propios internos cambió rotundamente.

"Los gendarmes son maravillosos. Me miraban distinto. Uno hasta se tomó una foto conmigo. Ya no me hace mal ir para allá", confesó.

El supuesto comentario de Luis Hermosilla a Titi Ahubert

Ahubert expuso la reacción de su marido tras debutar como creadora de contenido para adultos, cuyas fotografías fueron vistas por los reclusos en Capitán Yáber, ya que tienen acceso a ver televisión.

"Le encantaron (las fotos), se reía porque salía con un puro. Mi cuñado (Ariel Sauer) me decía 'yo también quiero entrar (a Arsmate)' y él es buenmozo. Yo le decía a Daniel 'cuídate de mí, yo ahora soy distinta, yo voy a mantener a mi familia' y me miraba con una cara", declaró.

En esa misma línea, reveló un inesperado comentario de Luis Hermosilla, principal involucrado en el denominado Caso Audios: "Me fue a saludar. Me dio un abrazo y me dijo 'te pasaste, campeona'", aseguró.

Respecto al rol que cumpliría Hermosilla al interior del recinto, afirmó que "él es muy simpático y contiene mucho a los internos. Apoya mucho y es muy querido, se lleva bien con todos".

¿Cómo se topa con todos los detenidos? Titi detalló que "cuando hay visitas, las celdas están cerradas y ellos están en el comedor, ahí se juntan todos y hay varias mesas. Las visitas son ahí".

"Uno está en una mesa con su gente y el otro está al lado, en otra mesa. Quiero hacer un podcast y contar cosas anecdóticas que he visto en Capitán Yáber, lo que se vive adentro. Como dije la otra vez: si la vida da limones, haz limonada", cerró.