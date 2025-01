“No es necesario”: La especial petición de amante de Sergio Freire tras acusar a Maly Jorquiera - Chilevisión

La influencer había acusado a Maly Jorquiera de cerrar la cuenta de Instagram de su tienda de ropa, sin embargo, tras recuperarla pidió detener los malos comentarios y fue ampliamente cuestionada, por lo que borró las publicaciones.

"Me expusieron". Con esa frase, Karina Valenzuela pidió este viernes "parar el odio" tras haber acusado a Maly Jorquiera de cerrar la cuenta de Instagram de su tienda de ropa.

La influencer logró evitar el cierre definitivo y recuperó el perfil, sin embargo su mensaje fue ampliamente criticado, por lo que minutos más tarde decidió borrar las publicaciones.

Karina Valenzuela pidió "parar el odio"

En ellas, Karina aseguró: "Me expusieron. Yo no quería, pero paremos el odio. Ya no es necesario contar o no verdades, o pido fuera el odio que eso contamina y yo soy algo muy distinto a eso y yo no soy la culpable".

Sin embargo la historia tenía activadas las reacciones en eco, en las cuales los seguidores contestaron: "Te expusiste sola", "tú solita fuiste a la TV", "mostraste tu cara solita", "ella se expuso sola tirándole a la Maly" y "la perso (sic)".

Además, Karina agregó: "Tuve un día extremadamente malo, ya saben por qué y exploté. Momentos de rabia, injusticia, tenemos todos. Me perdono, perdón, los perdono. Espero todos sigamos para arriba".

Finalmente, sentenció: "Al final yo espero que, si se ríen de mí, ustedes lo tomen con ese humor y no personal con odio. Solo eso pido".

Revisa las publicaciones de Instagram: