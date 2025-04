“El rey del DM”: Cecilia Gutiérrez aseguró que Tomás Vodanovic le habló a famosa recién separada - Chilevisión

La panelista reveló tener conocimiento de "por lo menos cuatro chiquillas del espectáculo" que han recibido mensajes del alcalde, entre ellas, una reconocida modelo y empresaria chilena,

Cecilia Gutiérrez reveló que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, le habría escrito a una famosa modelo y empresaria nacional, al poco tiempo de conocerse que ella había terminado su relación.

Según detalló la panelista de Primer Plano, “ella se separó y le llegó al tiro el mensaje de Tomás Vodanovic”.

La famosa que recibió el mensaje

La panelista reveló la información en su podcast Bombastic, instancia en que bautizó al alcalde como “el rey del DM”.

En esa línea, aseguró que “yo conozco por lo menos a cuatro chiquillas del espectáculo, de la farándula, a las que les manda DM, y se tiene fe”.

Posteriormente, detalló que una de ellas recibió un mensaje del político al poco tiempo de terminar su matrimonio.

Ante esto, Manu González le preguntó: “¿Y no es Coté López?”, ante lo que Gutiérrez señaló: “Qué comes que adivinas. La Coté López no lo va a contar, porque es más piola”.

Asimismo, agregó que “hay una que yo también conozco, que fue a cenar con él a su casa, él le cocinó”.

“Es soltero y guapo, codiciado por las mujeres, puede hacer lo que quiera. Además, en mandar un mensajito, no hay ningún delito”, cerró.