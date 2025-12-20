 “No podía entender”: Ignacia Antonia reveló dificultades de sus primeros días como madre - Chilevisión
Minuto a minuto
Pugna entre oposición y oficialismo: Critican norma que restringe despidos de funcionarios públicos “Un milagro”: Las decisiones que salvaron la vida de joven que pasó dos días desaparecida en Farellones Operación Apocalipsis: Estas son las pruebas que permitieron desbaratar red de corrupción en Gendarmería ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país Corrupción en Gendarmería: Fiscalía solicita prisión preventiva para 62 imputados
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/12/2025 12:35

“No podía entender”: Ignacia Antonia reveló dificultades de sus primeros días como madre

A días de dar a luz, la influencer hizo un live en TikTok donde habló de la maternidad y sorprendió al revelar que al inicio le costó procesar que la bebé era su hija.

Publicado por CHV Noticias

Una de las cosas que más le llamó la atención a sus seguidores fue el hecho de que la influencer aseguró que luego del parto "no podía procesar que era mi hija, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo".

"Yo la hice, estuvo dentro de mí todos estos meses, esa es la persona que yo creé, no sé, era como que la miraba y no lo podía entender", agregó Ignacia.

Inmediatamente, el extracto de la transmisión que fue publicado en TikTok se llenó de comentarios tales como: "Me pasó lo mismo, ¿es normal no sentir nada?", "¿a todas nos pasó?", "me pasó lo mismo hasta que tuvo 5 años", "a mí me costó varios días poder llamarlo hijo".

¿Qué hay detrás de este fenómeno?

Según un estudio del Reino Unido publicado por The Guardian y titulado "Una de cada diez mujeres aseguró tener dificultades para establecer un vínculo afectivo con su bebé",  un 73% de las mujeres afirmaron no haber recibido información o consejos sobre este tema en las primeras semanas tras el parto.

Al respecto, Francisca Wormald, psicóloga de la Unidad de Neonatología de la Red de Salud UC CHRISTUS, aseguró en conversación con LaTercera que "hay mujeres a las que les cuesta re-conocer a su hijo, sentirlo propio e incluso pueden sentir rechazo hacia el recién nacido".

"Si bien esto no es lo más común, las madres suelen vivir en silencio y con mucha culpa estos sentimientos, los que pueden desencadenar, o indicar, la presencia de un cuadro de depresión post parto”, agrega.

En ese sentido, Wormald indicó que "una de las mejores medidas para trabajar en esta etapa, son los grupos de mujeres puérperas que muchas veces emergen de manera natural en plazas y otros contextos poco formales". 

Por otra parte, la psicóloga del Centro Ser Mujer e integrante de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, Paz Bravo, señaló en el mismo reportaje que esta falta de "conexión" puede producirse por distintas razones, como por ejemplo quienes tuvieron pérdidas anteriores, sufrieron violencia obstétrica o si el parto no fue como se esperaba.

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026

Lo último

Lo más visto

ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 17:30 horas.

20/12/2025

VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas

El parlamentario del Partido Republicano fue abordado por un individuo en un centro comercial, hecho que quedó registrado en video y que ocurrió en medio de la polémica por sus dichos sobre la Ley de 40 Horas.

20/12/2025

Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto”

La animadora compartió una foto junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y expresó su gratitud por la vida, la salud y el amor, además de adelantar un nuevo proyecto personal enfocado en entregar apoyo y esperanza a otras personas.

20/12/2025

De Bill Clinton a Michael Jackson: Las nuevas fotografías reveladas del caso de Jeffrey Epstein

Desde el Departamento de Justicia estadounidense adelantaron que se liberarán otros miles de archivos en las próximas semanas.

20/12/2025