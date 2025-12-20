“No podía entender”: Ignacia Antonia reveló dificultades de sus primeros días como madre - Chilevisión

A días de dar a luz, la influencer hizo un live en TikTok donde habló de la maternidad y sorprendió al revelar que al inicio le costó procesar que la bebé era su hija.

Ignacia Antonia sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo a través de TikTok a solo días de dar a luz. En el espacio, la creadora de contenido se sinceró sobre el proceso de maternidad, compartiendo sus emociones, expectativas y algunas de las inquietudes que ha enfrentado en esta etapa.

"No podía procesar que era mi hija"

Una de las cosas que más le llamó la atención a sus seguidores fue el hecho de que la influencer aseguró que luego del parto "no podía procesar que era mi hija, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo".

"Yo la hice, estuvo dentro de mí todos estos meses, esa es la persona que yo creé, no sé, era como que la miraba y no lo podía entender", agregó Ignacia.

Inmediatamente, el extracto de la transmisión que fue publicado en TikTok se llenó de comentarios tales como: "Me pasó lo mismo, ¿es normal no sentir nada?", "¿a todas nos pasó?", "me pasó lo mismo hasta que tuvo 5 años", "a mí me costó varios días poder llamarlo hijo".

¿Qué hay detrás de este fenómeno?

Según un estudio del Reino Unido publicado por The Guardian y titulado "Una de cada diez mujeres aseguró tener dificultades para establecer un vínculo afectivo con su bebé", un 73% de las mujeres afirmaron no haber recibido información o consejos sobre este tema en las primeras semanas tras el parto.

Al respecto, Francisca Wormald, psicóloga de la Unidad de Neonatología de la Red de Salud UC CHRISTUS, aseguró en conversación con LaTercera que "hay mujeres a las que les cuesta re-conocer a su hijo, sentirlo propio e incluso pueden sentir rechazo hacia el recién nacido".

"Si bien esto no es lo más común, las madres suelen vivir en silencio y con mucha culpa estos sentimientos, los que pueden desencadenar, o indicar, la presencia de un cuadro de depresión post parto”, agrega.

En ese sentido, Wormald indicó que "una de las mejores medidas para trabajar en esta etapa, son los grupos de mujeres puérperas que muchas veces emergen de manera natural en plazas y otros contextos poco formales".

Por otra parte, la psicóloga del Centro Ser Mujer e integrante de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, Paz Bravo, señaló en el mismo reportaje que esta falta de "conexión" puede producirse por distintas razones, como por ejemplo quienes tuvieron pérdidas anteriores, sufrieron violencia obstétrica o si el parto no fue como se esperaba.

