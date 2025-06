Cristián Campos reveló la razón del quiebre con sus hijos Pedro y Antonio Campos: “Todo eso se acabó” - Chilevisión

El actor habló en Primer Plano sobre el distanciamiento con sus hijos mayores y aseguró que una dolorosa actitud hacia su hija menor, Julieta, fue lo que terminó por romper la relación.

Cristián Campos rompió el silencio tras conocerse su sobreseimiento por prescripción de la denuncia por abuso sexual interpuesta por su hijastra, Raffaella di Girolamo.

En una conversación exclusiva con Primer Plano, el actor reveló detalles del quiebre de la relación con sus hijos mayores, Pedro y Antonio Campos, y aseguró que “no me dan ganas de hablar con ellos”.

En ese contexto, explicó que la razón por la que cortó el vínculo con ellos se debió a un gesto que tuvieron con su hermana menor Julieta, quien es hija de Campos con María José Prieto.

El motivo del quiebre de Cristián Campos con sus hijos

Según contó Campos, antes de que se diera a conocer la denuncia en su contra, Pedro y Antonia mantenían una buena relación con su hermana menor de 15 años.

“Pasamos la pandemia juntos con mi mujer, Pedro y la Julieta. Cocinaban juntos y se llevaban muy bien, pero todo eso se acabó. Ellos dejaron de verla. Así de simple”, detalló.

Tras esta decisión, el actor explicó que “no he vuelto a hablar con ellos. Pedro me mandó un WhatsApp hace meses, pero no se lo contesté”.

“Siendo brutalmente honesto, a mí el hecho de que dejaran de ver a mi hija… como que se me cortó algo adentro. Me pareció… no sé, no me dan ganas de hablar con ellos. Más allá de mi caso, esa cosa puntual con la Julieta es lo que me desafectó”, sentenció.

“Están manipulados”

De igual manera, el actor explicó la razón por la que cree que sus hijos decidieron apoyar a su hermana Raffaella tras la denuncia.

“Están influenciados, están presionados, porque tienen una madre y una hermana muy dominantes”, acusó el actor, quien ha reiterado su inocencia tras el fallo que lo sobreseyó por prescripción, pese a acreditar tres abusos.

“Hay una razón de fondo, cuando la Raffaella les hace saber este cuento de que ella fue abusada, les entrega una carta donde cuenta esta historia, y ella sugiere, advierte o amenaza, que ella puede tener una acción consigo misma”, aseguró Cristián Campos.

En esa línea, apuntó a que se trataría de un chantaje emocional. “Dime que tipo de libertad de movimiento va a tener un hermano si su hermana le dice algo así”, agregó.

