“La crueldad, la inhumanidad”: Clan Di Girolamo reaccionó con mensaje al fallo por Cristián Campos - Chilevisión

Raffaella Di Girolamo envió un mensaje luego de que la Justicia determinara sobreseer por prescripción a Cristián Campos, pero dar por acreditado que tres abusos sí ocurrieron. “Tenemos la certeza de que en estas instancias nadie gana”, comentaron.

La familia Di Girolamo envió un mensaje tras el fallo del Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen que sobreseyó por prescripción Cristián Campos de las acusaciones por agresiones de connotación sexual, aunque se dieron por acreditados tres abusos contra su hijtastra Raffaella di Girolamo.

“Ha sido un camino complejo pero necesario para establecer la verdad y lograr sanar”, señalaron en el comunicado compartido por las cuentas de Instagram de la Fundación para la Confianza y Raffela di Girolamo.

En la misma línea, indicaron que “a ratos se ha hecho más difícil, pero nunca nos hemos soltado de las manos y seguimos adelante. Nos pusimos a disposición de la justicia para lograr que la verdad saliera a la luz y finalmente fuese establecida a través de una investigación imparcial y seria”.

“En este largo viaje hemos visto de todo. Hemos visto de lo que es capaz el ser humano: La ignorancia, la instalación de la duda, el cinismo, la frivolidad, la vulgaridad. La crueldad, la inhumanidad. Hemos recibido graves y violentas ofensas, también desprecio”, agregaron.

Siempre de acuerdo al mensaje compartido, recordaron que recibieron “incluso burlas por parte de algunas personas, y de cierta prensa que ventiló a diestra y siniestra la filtración de información reservada, provocando en la sobreviviente de abuso que tuvo el coraje de denunciar, una revictimización constante con las brutales consecuencias que eso conlleva”.

“Hoy se cierra un proceso legal con un fallo que determina que los hechos de abuso sexual sí ocurrieron y fueron cometidos por Cristián Campos”, destacaron.

Finalmente, llamaron a “denunciar los hechos, que alzar la voz públicamente es tremendamente necesario e importante, pues ayuda a instalar un debate urgente”.

"Nosotros también cerraremos de a poco una etapa que hubiésemos querido que no ocurriera jamás, y seguiremos unidos. Tenemos la certeza de que en estas instancias nadie gana, puesto que lo que sucedió, no se borra con un dictamen, ayuda, pero no lo disuelve", concluyeron.

El mensaje fue compartido en redes sociales también por los propios hijos de Cristián Campos, Pedro y Antonio Campos.

La resolución contra Cristián Campos

La tarde del jueves el actor Cristián Campos fue sobreseído por prescripción tras las investigaciones por abuso sexual en su contra, denuncia que fue presentada por su hijastra Raffaella di Girolamo.

Desde el tribunal se determinó el "sobreseimineto total y definitivo, por prescripción de la acción penal en la investigación", pero el juez Edgardo Gutiérrez "dio porestablecidos tres hechos de connotación sexual entre 1989 y 1995 en contra de la víctima, pero consideró queno pueden ser sancionadosal estar prescritos los delitos".