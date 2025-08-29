 Cristián Campos reveló episodio clave de Raffaella Di Girólamo y sus hijos: “Si te dice una cosa así...” - Chilevisión
29/08/2025 16:19

Cristián Campos reveló episodio clave de Raffaella Di Girólamo y sus hijos: “Si te dice una cosa así...”

El reconocido actor será el invitado de esta noche en Podemos Hablar, en su primera entrevista televisada luego del extenso proceso judicial que inició su hijastra en su contra.

Publicado por CHV Noticias

El actor Cristián Campos será el invitado principal en el nuevo capítulo de Podemos Hablar y, en exclusiva, abordará lo que ha sido el último año y medio luego de la denuncia interpuesta por su hijastra Raffaella Di Girólamo.

En su primera entrevista luego del cierre del extenso proceso judicial, el intérprete desclasificará un desconocido episodio que involucra a Di Girólamo y a dos de sus hijos, Antonio (40) y Pedro (36).

El desconocido episodio entre Di Girólamo y los hermanos Campos

Según relatará Campos, la denunciante citó a sus hermanos a su propia casa y les hizo leer una carta de su autoría. "Esta carta está incorporada en la carpeta, donde les hace saber qué ‘yo’ fui su abusador y que ella puede dañarse a sí misma", aseguró.

“Sí tu hermana te dice una cosa así, qué alternativa te deja, que margen de maniobra te deja para creerle y no creerle, si reaccionar o no reaccionar…”, reflexionará en el estelar de conversación de Chilevisión.

En consecuencia, Campos sostuvo que sus dos hijos decidieron creer la versión de la denunciante: "Me ofendió profundamente y nos peleamos", reconocerá.

“Ellos reaccionan mal… yo estaba trabajando con Antonio y me dice que se va a bajar de la obra, me dirigió en un monólogo, una obra que teníamos funciones", concluyó.

Mira estas declaraciones y más en el capítulo de este viernes de Podemos Hablar, después del noticiero central de CHV Noticias.

