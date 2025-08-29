“Ellos cortaron toda relación conmigo”: Cristian Campos detalló el quiebre total con sus hijos - Chilevisión

En su primera entrevista luego que la Corte de Apelaciones de Santiago corroborara su sobreseimiento, el intérprete explicó como ocurrió el distanciamiento que mantiene hasta hoy con Antonio y Pedro.

Cristián Campos es el invitado principal del nuevo capítulo de Podemos Hablar, siendo esta su primera entrevista luego del cierre del extenso proceso judicial.

En conversación con Diana Bolocco, el actor ahondará en el quiebre que tuvo con sus hijos, Antonio (40) y Pedro (36), luego de la denuncia por abuso sexual presentada por su hijastra, la psicóloga Raffaella Di Girólamo.

"Con ellos tenía buena relación, hasta que llegó la querella”, comenzará diciendo, para luego relatar algunos de los episodios que llevaron a un distanciamiento que se mantiene hasta hoy.

Cristián Campos relató el quiebre total con sus hijos

Según explicará, la denunciante los citó a su casa y les hizo leer una carta: “Esta carta está incorporada en la carpeta, donde les hace saber qué ‘yo’ fui su abusador y que ella puede dañarse a sí misma”.

“Sí tu hermana te dice una cosa así, qué alternativa te deja, que margen de maniobra te deja para creerle y no creerle, si reaccionar o no reaccionar…”, reflexionará en el estelar de conversación de Chilevisión.

También recordará que sus hijos adhirieron a la versión de la denunciante: "Me ofendió profundamente y nos peleamos".

“Ellos reaccionan mal… yo estaba trabajando con Antonio y me dice que se va a bajar de la obra, me dirigió en un monólogo, una obra que teníamos funciones", agregará.

En la misma linea, sostendrá que "después de esto no se corta todo tipo de relación con ellos, solo una vez nos enviamos WhatsApp para que reestablecieran relación con mi hija, que ella no tenía nada que ver con este asunto”.

El presente de la familia de Campos

En ese sentido, asegurará que el distanciamiento afectó también a María José y a Julieta, la hija menor del actor: “Ellos cortaron todo tipo de relación conmigo, María José y Julieta, su hermana menor”

Para concluir, el intérprete dirá que, "lo que más me duele es que esta basura haya salpicado a mi mujer y a mi hija… a mi mujer por razones obvias, ella ya pasó por una situación parecida, pero de verdad".

"Ella se atrevió a denunciar hace veinte años y ahora le toca de rebote esta situación totalmente injusta… y mi hija una niñita de quince años, imagínate lo difícil que debe ser, bancarse esa situación, sin embargo, se la ha bancado como una guerrera…”, concluirá.

Mira estas declaraciones y más en el capítulo de este viernes de Podemos Hablar, después del noticiero central de CHV Noticias.