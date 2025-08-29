 “Estaba solo…”: Cristian Campos relató momento de “angustia” previo a conocer su sobreseimiento - Chilevisión
29/08/2025 13:01

“Estaba solo…”: Cristian Campos relató momento de “angustia” previo a conocer su sobreseimiento

El actor estará esta noche en Podemos Hablar repasando los momentos más difíciles que enfrentó debido a la acusación de abuso sexual que realizó en su contra su exhijastra, Rafaella Di Girolamo. 

Publicado por CHV Noticias

Cristián Campos habló en extenso sobre el proceso judicial del que resultó sobreseído definitivamente de la causa por abuso sexual contra Rafaella Di Girolamo. 

El actor será el protagonista del capítulo estreno de Podemos Hablar donde entregó detalles de cómo vivió la acusación y en especial el momento en que recibió la la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Yo estaba solo, estaba en mi pieza, se esperaba en cualquier momento el fallo y me llama Carlos Cortés, mi abogado y gran abogado… yo lo veo en el teléfono y no me atrevo a contestar porque él me iba a dar la noticia del fallo”, comentó.

Según él, tenía temor debido al fallo adverso que anteriormente habían recibido, lo que lo ”tenía mucho miedo porque de ese llamado dependía el futuro de mi hija, mi mujer, familia y el mío propio. Habría sido un fallo adverso, yo no sé… habría sido el final de todo”.

También explicó que cuando finalmente decidió contestar la llamada de su abogado, sintió que había envejecido seis meses en segundos, debido a la angustia y al temor por el resultado.

“Mi abogado es relajado… me preguntó cómo estaba y le digo ‘mal, estoy muy angustiado’… me dice ‘no te preocupes, ganamos 3 – 0’… Me emocioné mucho y no pude hablarle, le dije, perdóname ¿es verdad?, me responde ‘sí’ no te preocupes, tranquilízate, hablemos después...”, sostuvo. 

La reacción de María José Prieto

Cristián Campos también desclasificó la reacción que tuvo su esposa, María José Prieto, tras enterarse del fallo por medio de un llamado telefónico. 

Se me vino un tsunami de emoción y llanto,  en eso me llama María José, me dice ‘acabo de hablar con Carlos, se terminó, se terminó esta huevada' y me toca el timbre a los 10 minutos, abro y está ella parada llorando, yo también llorando”.

El actor relató que debido a la emoción, con su pareja “nos abrazamos mucho rato, con un llanto con hipo, catarsis de felicidad, de dolor. Fue uno de los momentos más angustiosos y bello que he vivido en mi vida….”. 

La presión ha sido terrible, han sido 513 días con sus noches, con su incertidumbre, con su injusticia, con una exposición brutal hacia nosotros, con una cancelación brutal también y días que cuesta que cuesta terminar, días largos”, reflexionó. 

