Cristián Campos habla tras sobreseimiento definitivo: “Acá no ganó nadie, hay dos familias quebradas” - Chilevisión

Cristián Campos se refirió a la decisión de la Corte Suprema, que rechazó el recurso presentado por la defensa de Raffaella di Girolamo que buscaba revertir su sobreseimiento.

El máximo tribunal constató que “la disconformidad viene dada por la valoración e interpretación asignada por la judicatura de base respecto de los antecedentes que obran en la causa”.

“El uso de esta herramienta excepcional no habilita para aperturar una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica motivada, razón por la que, al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda, sino rechazar de plano el recurso de queja promovido”, detalló el informe.

En conversación con CHV Noticias, el actor sostuvo que "el fallo de la Corte de Apelaciones, mal que le pese a la Fundación para la Confianza, no se basa en prescripción".

"El eje del fallo de la Corte de Apelaciones es que no se respetó el debido proceso conmigo, se hizo un juicio injusto que lesionó mis derechos constitucionales al no cumplir con las etapas del proceso", agregó.

El sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

Campos aseguró que este proceso judicial tuvo altos costos para su vida personal y laboral, incluyendo la de su esposa, la actriz María José Prieto.

"Tanto a mí como a mi mujer, que fuimos afectados laboralmente, sin duda nos hace mucha ilusión volver a trabajar y vamos a hacer lo imposible por lograrlo", puntualizó.

Asimismo, el intérprete expresó que "no son frases para el mármol, ha habido un daño mucho más profundo que el daño laboral o financiero, ha habido un daño familiar importante".

"Acá no ganó nadie, hay dos familias quebradas. Yo tengo una hija de 15 años que tuvo que vivir con todo esto. Tengo una mujer que ya pasó por un periodo en que tuvo un proceso parecido, pero real", añadió.

"Puede que volvamos a trabajar, pero el daño en reconstruirse por dentro de las heridas que nos causó esto va a ser un poco más lento", aseveró.

El revés de la familia Di Girolamo por caso Cristián Campos

La decisión de la Corte Suprema llegó después de que la familia Di Girolamo informara que iba a recurrir al máximo tribunal por el sobreseimiento de Cristián Campos.

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que "es nuestro firme propósito seguir adelante y luchar hasta el final, despejando dudas, mentiras e ignorancia para que la verdad salga, por fin, a la luz".

Finalmente, la Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el pasado 21 de agosto estableció que "no se encuentra probada" la participación de Campos en los hechos.

"No es jurídicamente posible determinar la culpabilidad respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado", afirmó en esa ocasión.