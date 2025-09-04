 María José Prieto reacciona tras fallo de la Suprema por Cristián Campos: “Una elaboración maquiavélica” - Chilevisión
04/09/2025 15:34

María José Prieto reacciona tras fallo de la Suprema por Cristián Campos: “Una elaboración maquiavélica”

La esposa del actor fue hasta su cuenta de Instagram para destacar la decisión de la Corte de Apelaciones. "Luchamos hasta el final amparados por la verdad", expresó.

Publicado por CHV Noticias

La actriz María José Prieto, reaccionó al rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por elabogado de Raffaella di Girolamo, que buscaba revertir el sobreseimiento de su esposo, Cristián Campos, a raíz de una denuncia por el delito de abuso sexual.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete comentó la resolución del máximo tribunal sobre la solicitud realizada por la defensa de Di Girolamo y escribió la tarde de este miércoles: "La Corte de Apelaciones no solo declaró la inocencia por prescripción".

"El fallo es claro en señalar que el establecimiento de los hechos y la participación criminal no se encuentran suficientemente fundados", agregó Prieto, en relación al dictamen de la Suprema.

"Y esto fue ratificado por la Corte Suprema. Esto fue una elaboración maquiavélica. Luchamos hasta el final amparados por la verdad y no retrocedimos. Seguimos adelante", expresó en la red social.

El sobreseimiento de Cristián Campos

Fue el pasado 21 de agosto pasado cuando la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó su decisión de sobreseer definitivamente al actor. 

Ahora, tras analizar el recurso presentado por Juan Pablo Hermosilla, representante de la denunciante y la Fundación para la Confianza, la corte confirmó el fallo.

Según dijeron en un escrito, “se constata que la disconformidad viene dada por la valoración e interpretación asignada por la judicatura de base respecto de los antecedentes que obran en la causa”.

Publicidad

