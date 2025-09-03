Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos - Chilevisión

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

La familia Di Girolamo, a través de un comunicado, informó que acudirá a la Corte Suprema por el sobreseimiento de Cristián Campos, tras la denuncia de abuso sexual de parte de Raffaella Di Girolamo.

En el oficio, patrocinado por Fundación Para la Confianza, se destaca que la investigación del juez Edgardo Gutiérrez, en primera instancia, determinó que los hechos denunciados ocurrieron, lo que fue desestimado por la Corte de Apelaciones.

"Sabemos muy bien que los abusos cometidos por el acusado están prescritos, pero esto no significa que Raffaella no tenga derecho a la reparación y a la verdad", se indicó.

Por este motivo, en el comunicado se hace referencia a un importante acuerdo alcanzando por Chile a nivel internaiconal. Se trata de la Convención Interamericana de Belém do Pará, para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, en todas sus formas.

"La perspectiva de género no es un tema menor para nuestro sistema judicial; de hecho, nuestro país es parte firmante de los acuerdos alcanzados en la Convención Interamericana de Belém do Pará, para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, en todas sus formas", agregan.