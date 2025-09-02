Familia Di Girolamo recurrirá a la Corte Suprema tras sobreseimiento de Cristián Campos - Chilevisión

A través de una declaración pública, la familia de la psicóloga Raffaella di Girolamo anunció que apelarán al fallo de la Corte de Apelaciones. "Lucharemos hasta el final", afirmaron.

La familia Di Girolamo recurrirá a la Corte Suprema tras el sobreseimiento del actor Cristián Campos, denunciado por Raffaella di Girolamo del delito de abuso sexual.

A través de una declaración, emitida a través de la Fundación para la Confianza, la familia de la psicóloga afirmó que "es nuestro firme propósito seguir adelante y luchar hasta el final, despejando dudas, mentiras e ignorancia para que la verdad salga, por fin, a la luz".

"Somos conscientes de que el camino de la justicia es largo y, a veces, doloroso, pero confiamos en ella. Las dificultades nos alientan a continuar, es por eso que hoy recurrimos a la Corte Suprema", indicó.

"El fallo de la Corte de Apelaciones lo respetamos, sin embargo, nos parece que no asume ni profundiza en el punto fundamental y de fondo; más bien lo que hace es ubicarse en la periferia desarrollando un argumento que la Justicia en Chile había superado hace años", agregan.

Según indican, el fallo emitido por el tribunal "niega el derecho a reparación, verdad y acceso a justicia de la víctima, ya que concluye que los hechos no pueden investigarse porque habrían ocurrido hace muchos años y estarían prescritos".

"Sin embargo, ese dictamen, y hay que subrayarlo, no lo absuelve ni lo declara inocente", puntualizaron.

Familia Di Girolamo: "Raffaella está física y emocionalmente entera"

"Sabemos muy bien que los abusos cometidos por el acusado están prescritos, pero esto no significa que Raffaella no tenga derecho a la reparación y a la verdad", continuó la declaración.

Asimismo, destacaron la investigación del juez Edgardo Gutiérrez, quien en una primera instancia decretó que los hechos denunciados sí habrían ocurrido.

"La perspectiva de género no es un tema menor para nuestro sistema judicial; de hecho, nuestro país es parte firmante de los acuerdos alcanzados en la Convención Interamericana de Belém do Pará, para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, en todas sus formas", agregan.

En esa misma línea, expresan que "nuestra familia, como ayer y como siempre, está férreamente unida y de pie; seguimos amparados en la verdad y no vamos a retroceder".

"Nos parece relevante estar presentes en esta instancia para persistir en la búsqueda de justicia y establecer la verdad de los gravísimos abusos perpetrados en contra de Raffaella. Su valentía y voluntad de lucha se ha fortalecido.

Por último, destacan que "Raffaella está física y emocionalmente entera. Esto no la ha debilitado, por el contrario: continúa con su profunda vocación como psicóloga, trabajando con personas que necesitan de su acompañamiento terapéutico, con la misma acogida, energía y profesionalismo de siempre".

La declaración fue compartida a través de redes sociales tanto por Raffaella di Girolamo, como también por sus hermanos Pedro y Antonio Campos.