Raffaella di Girolamo tajante con sobreseimiento de Cristián Campos: “Nadie lo declaró inocente” - Chilevisión

La psicóloga reflexionó sobre el proceso judicial y el impacto que tuvo en su vida personal y familiar todo el caso. Además apuntó al fallo de la justicia y la prescripción del delito que se le acusaba al actor.

Tras el sobreseimiento definitivo de Cristián Campos, Raffaella di Girolamo habló sobre el desgaste emocional y familiar que le trajo todo este proceso.

La psicóloga enfrentó una causa en contra de su expadrastro por un presunto abuso sexual cuando era menor de edad, pero luego de un extenso proceso judicial, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que "no se encuentra probada su participación en los hechos".

“Sabíamos desde el principio que el caso estaba prescrito, por lo que la posibilidad de sobreseimiento era muy alta. Obviamente produce decepción y pena, más no sorpresa”, reflexionó en conversación con la Revista Ya.

Al respecto, la hija de Claudia di Girolamo compartió una reflexión sobre el dictamen de la justicia y señaló que “luego de reposar el fallo, llegamos todos como familia, y con nuestros abogados, a la misma conclusión: nadie declaró inocente al actor Cristián Campos; solo lo benefició la ley antigua, en la que estos delitos prescribían”.

“Lo necesitaba como mujer adulta para enfrentar otra etapa en mi vida. La terapia que había iniciado mucho tiempo antes y que sacó a la luz lo que me había ocurrido, también necesitaba un pequeño cierre. No solo por mi o por mi familia, sino que tenía que ver con la verdad, con la mujeres y también los hombres que les pasa eso”, agregó.

El apoyo de Claudia di Girolamo y su nuevo vínculo

Raffaella di Girolamo también abordó la relación con su madre y el vínculo que han construído a partir de la revelación que ella hizo durante la Navidad de 2020.

“No fue un reencuentro ni una sanación con ella, fue un cambio terrible que hemos afrontado. Ella siempre ha estado. Su lealtad es rigurosa, inquebrantable. Nadie es más leal que mi madre”, destacó.

En esa línea, valoró que “ella no dudó en creerme, en acompañarme y en sostenerme. Esa confianza fue sanadora, porque me permitió sentir que ya no estaba sola ni cargando con un secreto que era imposible de seguir llevando. Con ella pude volver a tener un vínculo basado en la verdad, en la escucha y en el cuidado”.