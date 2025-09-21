 “Dejen de mentir”: María José Prieto arremete contra Claudia Di Girolamo tras entrevista - Chilevisión
Minuto a minuto
Muere niña de 11 años que fue atropellada por conductor ebrio en Pucón Balance de Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó 17 muertos y 456 siniestros viales Para HOY domingo: Emiten aviso por tormentas eléctricas en la RM, O'Higgins y Maule Actualizan estado de salud de Carabinero que cayó de un caballo en el Parque Padre Hurtado Carabinero en retiro murió tras caer en su camioneta al Río Malleco en Angol
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/09/2025 12:00

“Dejen de mentir”: María José Prieto arremete contra Claudia Di Girolamo tras entrevista

La actriz comentó una publicación de Instagram sobre la entrevista que dio Claudia di Girolamo, quien calificó a Cristián Campos como “un abusador con todas sus letras”.

Publicado por Gabriela Valdés

María José Prieto reaccionó a las declaraciones de Claudia di Girolamo, quien en una entrevista calificó a Cristián Campos como un “abusador”, esto tras la denuncia presentada por su hija, Raffaella di Girolamo, por abuso sexual.

En conversación con The Clinic, la protagonista de "La Fiera" señaló: “Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’. Él es un abusador con todas sus letras”.

Hay que recordar que en el ámbito judicial, Cristián Campos fue sobreseído por la Corte de Apelaciones y posteriormente por la Corte Suprema. Esto ocurrió a pesar de que, en primera instancia, el juez Edgardo Gutiérrez acreditó tres hechos de connotación sexual en perjuicio de Raffaella di Girolamo, los cuales no prosperaron debido a que estaban prescritos.

María José Prieto arremetió contra Claudia di Girolamo

En ese contexto, Prieto comentó directamente la publicación de la entrevista: "Que las asesore un mejor abogado, la justicia penal en Chile no usa la palabra inocente, un acusado es condenado o absuelto y Cristián Campos salió absuelto, que es sinónimo de inocente”.

“Para que hacen querelles si no acatan los fallos cuando no les conviene, #dejendeMentir", agregó la también actriz.

Mira el comentario a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Beneficio por Años Cotizados: Esta es la edad para comenzar a recibir el bono de hasta $98 mil

Lo último

Lo más visto

No se guardó nada: Camila Andrade reveló las razones del quiebre con Francisco Kaminski

La ex Miss Chile ha respondido casi en su totalidad los comentarios que sus seguidores le dejan en redes sociales. En ese contexto, arremetió contra Francisco Kaminski.

21/09/2025

“Pensamos que sería para siempre”: Roon Antonio dedicó emotivo mensaje tras muerte de expareja

En un extenso mensaje, Roon relata cómo inició su relación con Nicolás y reveló que antes de su muerte tuvo la posibilidad de conversar en extenso con él.

21/09/2025

“No pudimos...”: La frustración de Sammis Reyes y Emilia Dides tras robo

La noticia la dio a conocer el deportista a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a su pareja, la ex Miss Universo Chile.

21/09/2025

“Horrible”: Esta fue la crítica más comentada ante la transmisión de la Parada Militar 2025

Algunos televidentes señalaron que las cámaras centraban continuamente la atención en el presidente Gabriel Boric y otras autoridades, interrumpiendo la cobertura de los actos de las Fuerzas Armadas.

20/09/2025