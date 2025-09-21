“Dejen de mentir”: María José Prieto arremete contra Claudia Di Girolamo tras entrevista - Chilevisión

La actriz comentó una publicación de Instagram sobre la entrevista que dio Claudia di Girolamo, quien calificó a Cristián Campos como “un abusador con todas sus letras”.

María José Prieto reaccionó a las declaraciones de Claudia di Girolamo, quien en una entrevista calificó a Cristián Campos como un “abusador”, esto tras la denuncia presentada por su hija, Raffaella di Girolamo, por abuso sexual.

En conversación con The Clinic, la protagonista de "La Fiera" señaló: “Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’. Él es un abusador con todas sus letras”.

Hay que recordar que en el ámbito judicial, Cristián Campos fue sobreseído por la Corte de Apelaciones y posteriormente por la Corte Suprema. Esto ocurrió a pesar de que, en primera instancia, el juez Edgardo Gutiérrez acreditó tres hechos de connotación sexual en perjuicio de Raffaella di Girolamo, los cuales no prosperaron debido a que estaban prescritos.

María José Prieto arremetió contra Claudia di Girolamo

En ese contexto, Prieto comentó directamente la publicación de la entrevista: "Que las asesore un mejor abogado, la justicia penal en Chile no usa la palabra inocente, un acusado es condenado o absuelto y Cristián Campos salió absuelto, que es sinónimo de inocente”.

“Para que hacen querelles si no acatan los fallos cuando no les conviene, #dejendeMentir", agregó la también actriz.

